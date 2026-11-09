Fomento determina el mantenimiento del servicio de todas las rutas de transporte escolar

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TOLEDO 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha publica este lunes la resolución de la Consejería de Fomento del Gobierno regional, por la que se establecen servicios mínimos en el transporte público regular de viajeros en el ámbito de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, durante la huelga general convocada para este miércoles, 11 de noviembre.

Según recoge Europa Press, en dicha resolución se determina el mantenimiento del servicio de todas las rutas de transporte escolar con origen o parada en zonas catalogadas como escasamente pobladas, zonas en riesgo de despoblación, y zonas rurales intermedias por la Ley 2/2021, de 7 de mayo, de Medidas Económicas, Sociales, y Tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha.

De igual modo, decreta el mantenimiento de todas las rutas de transporte escolar con destino a centros educativos de educación especial, así como la expedición de ida de las rutas no incluidas en los apartados anteriores.

"De esta manera se garantiza el ejercicio de derecho a la educación del alumnado y el ejercicio de derecho de huelga de los trabajadores especialmente cuando la zona de origen de los usuarios de transporte es fundamentalmente rural", defienden desde el departamento que dirige Nacho Hernando.

Por lo que respecta a la fijación de los servicios mínimos adecuados para los servicios públicos regulares de viajeros de uso general, se ha optado por el criterio del mantenimiento del servicio con mayor o menor intensidad, en función del número de expediciones existente en el calendario de la concesión o autorización.

Así, como mínimo se imponen dos servicios, uno de ida y otro de vuelta, y cuando el número de expediciones supera uno de los dos hitos planteados, que son seis o diez expediciones completas, se intensifica el servicio mínimo impuesto progresivamente.

Las empresas gestoras de los servicios públicos de titularidad autonómica que puedan verse afectadas por esta convocatoria de huelga, deberán prestar en las rutas afectadas por la convocatoria de huelga, tanto si se trata de concesiones de titularidad autonómica, como de servicios parciales de concesiones de titularidad de la Administración Central que discurren íntegramente en el ámbito de la citada Comunidad.

Así, en cuanto a los servicios regulares de transporte de viajeros de uso general, se decreta que cuando haya de una a 6 expediciones completas haya una expedición de ida y otra de vuelta, mientras que en el caso de 6 a 10 expediciones completas, habrá dos expediciones de ida y dos de vuelta.

En el caso de más de 10 expediciones completas, habrá entre las 6.00 y las 9.00 horas y 18.00 y 21.00 horas, el 40% de las expediciones de ida y vuelta. El resto de la jornada, el 20% de las expediciones.

En el caso de los servicios regulares de viajeros de uso especial, se mantiene el servicio de todas las rutas de transporte escolar con origen o parada en zonas catalogadas como escasamente pobladas, zonas en riesgo de despoblación y zonas rurales intermedias por la Ley 2/2021, de 7 de mayo, de Medidas Económicas, Sociales, y Tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha.

Fomento también mantiene todas las rutas de transporte escolar con destino a centros educativos de educación especial.

CONCURRENCIA DE RUTAS

Las rutas que simultáneamente transporten viajeros de uso general y de uso especial escolar se considerarán, a los efectos de la aplicación del artículo anterior, como servicios regulares de viajeros de uso especial.

RESPONSABILIDAD DEL PERSONAL QUE DESARROLLE SERVICIOS MÍNIMOS

Los paros y alteraciones en el trabajo por parte del personal necesario para el mantenimiento de los servicios esenciales mínimos determinados serán considerados ilegales a los efectos del artículo 16.1 del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo.

La designación de los trabajadores que deben prestar los servicios mínimos que se establecen en esta Orden corresponderá a las empresas afectadas.

Por último precisa que la huelga comenzará a las 00.00 horas y terminará a las 24 horas del citado día once, en aquellos centros de trabajo que tengan varios turnos de trabajo, el comienzo de la huelga se efectuará en el primer turno, aunque empiece antes de las 00.00 horas del día 11, y su finalización tendrá lugar una vez terminado el último turno, aunque se prolongue después de las 24.00 horas del día 11.

Asimismo, en aquellas empresas que tengan un único turno de trabajo, pero éste empiece antes de las 0 horas del día 11, el paro se iniciará a la hora de comienzo de la actividad laboral y finalizará el día 11 de noviembre en la hora en que concluya la misma.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes, ante la persona titular de la Consejería de Fomento, o recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en el plazo de dos meses, contados uno y otro plazo desde este martes.