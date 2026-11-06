La forense confirma en el juicio de Albacete que la víctima murió estrangulada y no por los golpes ni el incendio

Juicio Albacete - TSJCM

ALBACETE 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La mujer de 48 años que apareció muerta en diciembre de 2022 en una vivienda incendiada de Albacete falleció estrangulada y ya estaba muerta cuando se produjo el fuego.

Así lo ha confirmado este viernes la médica forense que practicó la autopsia durante una nueva sesión del juicio con jurado popular que se celebra en la Audiencia Provincial de Albacete contra P.L.B., acusado de asesinar a su pareja sentimental y posteriormente incendiar la vivienda para ocultar el crimen.

Los hechos que se juzgan ocurrieron durante la noche del 9 al 10 de diciembre de 2022, cuando, según la Fiscalía, el acusado presuntamente golpeó y estranguló a su pareja, A.C.G., de 48 años, tras una discusión en su domicilio de la calle Virgen del Pilar.

Posteriormente, habría colocado el cadáver en el sofá del salón y provocado un incendio para destruir las pruebas.

La especialista ha determinado que la causa de la muerte fue una "asfixia mecánica por compresión manual del cuello", es decir, un estrangulamiento, y no los numerosos golpes que presentaba la víctima, entre ellos uno que le provocó una fractura de cráneo.

Durante una primera inspección 'in situ', la forense encontró el cadáver sobre un sofá parcialmente quemado y, tras retirar el hollín de su rostro, observó hematomas alrededor de ambos ojos y sangrado por la nariz y un oído, lesiones que le hicieron sospechar de una muerte violenta, presuntamente homicida, lo que comunicó a la Policía Nacional.

La posterior autopsia confirmó la existencia de un importante traumatismo craneal, con una gran hemorragia interna y una fractura en la región occipital izquierda, compatible con un golpe producido por un objeto contundente sin filo.

Sin embargo, la forense ha aclarado que ese traumatismo no causó la muerte de la mujer y que, pese a la gravedad aparente de las lesiones, podría haberse recuperado de ellas.

La clave estuvo en el cuello, donde los especialistas encontraron hematomas, contusiones y hemorragias compatibles con una fuerte presión manual que habría provocado la asfixia.

Además, el examen de los pulmones y las vías respiratorias permitió establecer que la víctima no había respirado durante el incendio, puesto que no presentaba partículas de humo ni hollín en su interior, lo que quiere decir que la víctima ya estaba muerta.

La forense también ha destacado la distribución irregular de las quemaduras, un patrón que, según ha explicado, no se corresponde con el que cabría esperar de un incendio fortuito.

Los especialistas del servicio de Histopatología del Instituto Nacional de Toxicología, que también han declarado este viernes, han corroborado igualmente que la mujer ya había fallecido cuando se produjo el incendio y que las lesiones eran compatibles con una muerte por asfixia.

UN JUICIO CON PETICIONES DE HASTA 45 AÑOS DE CÁRCEL

El juicio comenzó el pasado 3 de noviembre y está previsto que continúe hasta el día 13 ante un jurado popular compuesto por siete mujeres y dos hombres.

La Fiscalía solicita 40 años de prisión para P.L.B., 25 por asesinato con alevosía y otros 15 por incendio provocado. La acusación particular, ejercida en representación de la madre y la hermana de la víctima, eleva la petición a 45 años.

Durante las sesiones anteriores han declarado familiares, vecinos y agentes policiales, que han aportado detalles sobre las lesiones del acusado, sus movimientos aquella noche y los indicios recogidos en la vivienda.

El procesado, que permanece en prisión provisional desde diciembre de 2022, niega haber cometido el crimen.

Su defensa sostiene que abandonó la vivienda después de una discusión cuando la mujer todavía estaba viva y solicita su absolución.