FORTA celebra su Junta General en Toledo en el marco del 25 aniversario de CMM - CMM

TOLEDO 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta General de la Federación de Organismos o Entidades de Radio y Televisión Autonómicos (Forta) se ha reunido este miércoles en Toledo en una jornada de trabajo con la participación de los máximos responsables de las radiotelevisiones autonómicas integradas en la federación.

La celebración de esta reunión en la capital regional se enmarca dentro de los actos conmemorativos del 25 aniversario de Castilla-La Mancha Media, una efeméride con la que el ente público quiere poner de manifiesto el papel de los medios de comunicación públicos autonómicos y fortalecer los lazos de colaboración entre las distintas radiotelevisiones que componen Forta, tal y como ha informado CMM en nota de prensa.

La directora general de CMM, Carmen Amores, ha agradecido la presencia de los representantes de las radiotelevisiones públicas de Forta en una efeméride "especial" como el 25 aniversario de CMM. Amores ha destacado que este encuentro se celebra en un "entorno de Corpus, precioso para quienes que no lo conocen", añadiendo que van a ser anfitriones de los responsables de las televisiones públicas "en el día grande del Corpus Christi en Toledo".

Por su parte, el director general de Telemadrid y actual presidente de Forta, José Antonio Sánchez, ha subrayado el papel de los medios autonómicos como "servicios públicos imprescindibles y de proximidad" y ha defendido la colaboración entre las distintas radiotelevisiones regionales aseverando que "la unión hace la fuerza". "Trabajar conjuntamente y desarrollar proyectos comunes nos permite avanzar con más fuerza que si lo hacemos por libre", ha manifestado.

En esta jornada de trabajo se han abordado diferentes asuntos relativos a la actividad y coordinación de esta federación de medios públicos autonómicos, así como los principales retos que afronta el sector en el actual paradigma informativo.

La reunión ha permitido también reforzar los espacios de colaboración entre los medios que integran Forta y poner en común iniciativas y buenas prácticas orientadas a la mejora de los servicios audiovisuales públicos.

RECIBIMIENTO INSTITUCIONAL

Antes de la celebración de la Junta General de Forta, los directores de las radiotelevisiones autonómicas han mantenido un encuentro institucional con el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, en el Ayuntamiento de la ciudad, donde han podido conocer de primera mano el patrimonio y la relevancia institucional de la capital regional.

Del mismo modo, la agenda se ha completado con el recibimiento a los directores generales de Forta por parte del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García- Page, en el Palacio de Fuensalida, sede de la Presidencia del Gobierno regional.