Frances Mary Munro se alza con el VII Concurso Internacional de Microrrelatos de la Fundación César Egido Serrano

TOLEDO 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fundación César Egido Serrano ha entregado este martes los premios de su VII Concurso Internacional de Microrrelatos, otorgando su primer premio a Frances Mary Munro por su relato --escrito en lengua inglesa-- 'When God came to tea'.

Un primer premio escoltado por los tres accésits honoríficos, que han sido entregados a Tomás García Marino por 'El Rito', en la categoría de lengua española; a Menna Asal por 'Sus padres le bendicen', en la categoría de lengua árabe; y a Hagay Perets por 'Exaltación', en la categoría de lengua hebrea.

Esta séptima edición del Concurso Internacional de Microrrelatos ha contado con 59.245 participantes procedentes de 170 países distintos, concitando cada año un mayor número de textos.

Este certamen es uno de los mejores dotados del mundo y realiza su preselección con el concurso de los propios participantes de manera anónima y aleatoria para, posteriormente, otorgar estos premios a los 50 finalistas de cada idioma, trabajo ya encomendado a un jurado profesional de reconocidos escritorios y profesores de literatura.

La ganadora del primer premio, Frances Mary Munro, ha querido agradecer a la Fundación César Egido Serrano esta experiencia y ha afirmado que estos días en España han sido "excepcionales". "Ha sido una experiencia que nunca olvidaré, es muy muy especial".

Munro ha destacado su "sorpresa" cuando se enteró de que había ganado el concurso. "Y ahora aquí estoy, con mi esposo y con nuevos amigos", ha relatado.

La premiada ha explicado que fue en septiembre de 2023 cuando decidió participar en este concurso para escribir un relato de cien palabras. "Fue divertido, pero también serio, porque escribí con el corazón", ha reconocido.

HACER REALIDAD UNA UTOPÍA

Por su parte, el presidente de la Fundación César Egido Serrano, Fernando Lucerón, ha destacado que este concurso "es mucho más que unas cifras de participación, una gran calidad literaria y un buen premio económico".

"Divulgamos con él una idea, que desde Quero, desde Toledo, que es un ejemplo de convivencia mundial, se lance al mundo una utópica, quijotesca idea: que la palabra debe ser la única herramienta contra toda violencia", ha apuntado.

Lucerón ha destacado que son "60.000 escritos, 60.000 hogares y grupos de amigos" los que han participado en este concurso y ellos son "el principal vehículo de transmisión" del ideario de la Fundación, señalando que en ella son "muy conocedores" de que para gran parte de los participantes dicho ideario es "la principal motivación" por encima del premio económico.

Además, el presidente de la Fundación César Egido Serrano ha valorado que la participación en este concurso no solo se lleva a cabo escribiendo sino que también se pueden leer y valorar el resto de microrrelatos, sumando un total de más de 800.000 lecturas.

"Para nosotros es un gran valor que da al concurso un valor único y divulgativo a nivel mundial", ha comentado, añadiendo además que los participantes dan "un buen feedback" de este sistema utilizado antes de que comience la valoración del jurado profesional.

"En este proceso comprobamos que miles de personas y cientos de países se unen en torno a la palabra y con la ilusión de ganar, sumándose a esa utopía tan bonita", ha apostillado.

LA PALABRA Y EL ENTENDIMIENTO

De su lado, el vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, ha ensalzado el espíritu de estos premios, remarcando que "en estos tiempos convulsos" hay que usar la palabra "para tener entendimiento" porque "es lo que nos distingue del resto de animales".

Además, ha elogiado la labor de todos los participantes por su "utilización eficaz de la palabra", con microrrelatos que se basan en "expresar lo máximo que se pueda" con un número de palabras reducido.

También ha tenido palabras para la Fundación César Egido Serrano que, ha dicho, da "un magnífico ejemplo" con la organización de su concurso y más aún con su sistema de evaluación, "todavía más de poner en valor porque quienes participan en el concurso se convierten a su vez en jurados del resto de participantes".

El Gobierno autonómico, ha proseguido, tiene "especial empeño" en su apoyo a la cultura en términos generales pero más aún a la palabra y la lectura, porque es consciente de que "es la mejor manera de garantizar la igualdad de oportunidades".

"La cultura tiene que ser un elemento esencial de nuestra actividad como Gobierno y tenemos que garantizar al máximo posible el acceso a la cultura desde todas las edades y todos los territorios", ha manifestado.

En este sentido, ha incidido en la convocatoria que publicará el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de ayudas, dotadas con 1.100.000 euros, para facilitar las actividades que se realizan en las bibliotecas.

Una convocatoria que pondrá el foco especialmente en las bibliotecas de las localidades más pequeñas que muchas veces, ha recordado, son el mayor motor cultural de sus municipios.

EL COLOFÓN DE LA FUNDACIÓN

La viceconsejera de Educación, Universidades e Investigación, Mar Torrecilla, ha querido felicitar a los reconocidos, que son "merecedores" del galardón de una fundación "empeñada en fomentar y extender el valor de las palabras".

Torrecilla ha destacado que esta entrega de premios es "el colofón" de la labor de una fundación que "ha erigido el Museo de la Palabra como herramienta, instrumento y referente fundamental para la creación, la reflexión, el fomento de la cultura y el sentido pleno y amplio".

La viceconsejera también ha remarcado la "sensibilidad y talento literario" de los autores premiados, con unos microrrelatos en que "cuentan historias de muerte, de vida, de sueños". "La realidad y la fantasía se funden en esas creaciones literarias que nos emocionan", ha apostillado.

De su lado, el alcalde de Quero --localidad en en la que está ubicada el Museo de la Palabra--, José Rubén Torres, ha manifestado que proyectos como este "suponen una seña de identidad, un auténtico referente".

Torres ha alabado que el Concurso Internacional de Microrrelatos "con tan pocas palabras ha conseguido reunir a muchísima gente, miles de personas que son capaces de conectarse en esta maravillosa idea que César Egido nos dejó".