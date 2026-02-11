Francisco José Trujillo será el nuevo presidente de la Sala de lo Social del TSJCM

TOLEDO, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Consejo General del Poder Judicial ha acordado este miércoles por unanimidad el nombramiento del magistrado Francisco José Trujillo Calvo como presidente de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM), vacante tras la designación de su predecesora en el cargo, Luisa María Gómez Garrido, como magistrada de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo.

El pleno ha acordado también anunciar en el Boletín Oficial del Estado otras plazas como la Presidencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (sede en Burgos), vacante por vencimiento del mandato de su actual presidenta, María José Renedo; la Presidencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, vacante por vencimiento del mandato de su actual presidente, David Ordóñez; y la Presidencia de la Audiencia Provincial de Cáceres, vacante por vencimiento del mandato de su actual presidente, Joaquín González, según ha inforamdo el TSJCM en nota de prensa.