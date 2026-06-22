Franco ve en el premio de ATA a C-LM un "espaldarazo" a sus políticas: "Vamos por el camino correcto"

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco - A.PEREZ HERRERA

TOLEDO 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha valorado este lunes el premio que ha concedido ATA a la Estrategia de Impulso al Trabajo Autónomo de Castilla-La Mancha como "un espaldarazo" a las políticas del Gobierno regional.

"Vamos por el camino correcto aunque hay mucha tarea todavía", ha indicado en declaraciones a los medios antes de inaugurar en Toledo la jornada formativa destinada al personal de los servicios públicos de empleo de la región para la atención a personas con trastorno del espectro autista.

La consejera ha destacado la importancia de este reconocimiento para la Junta, ya que la Estrategia de Impulso al Trabajo Autónomo de Castilla-La Mancha cuenta también con el apoyo y la participación de todas las asociaciones de autónomos de la región y de las asociaciones empresariales y sindicales de la Comunidad Autónoma.

"Quiero agradecerle muy especialmente a ATA España y su presidente Lorenzo Amor, y a su homólogo en Castilla-La Mancha, Miguel Ángel Rivero, que hayan pensado que la Comunidad Autónoma y que esta estrategia era merecedora de este reconocimiento, que nos da empuje y fuerza para seguir trabajando por los autónomos en nuestra región", ha aseverado.

De otro lado, la consejera ha valorado los datos del mes de abril de la venta del sector servicios y de la industria para destacar los crecimientos que en ambos casos ha experimentado Castilla-La Mancha, estando el de industria por encima de la media nacional.