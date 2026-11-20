Frente Amplio afea a PP y PSOE no dignificar 3 patios del cementerio de Toledo con represaliados de franquismo - EUROPA PRESS

TOLEDO 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Frente Amplio ha lamentado este viernes la "demagogia" del PSOE y del PP al hablar de memoria histórica tras haber dejado sin dignificar tres patios del cementerio de Toledo en los que aún hay represaliados del franquismo.

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios el candidato número uno de Frente Amplio en la provincia de Toledo, Alejandro Ávila, quien ha asegurado que el Ayuntamiento de la capital regional ha tenido presupuestado una partida económica para tal fin.

"Los dos candidatos hoy a diputados por la provincia de Toledo, Milagros Tolón y Carlos Velázquez, han tenido oportunidad de dignificar este patio", ha dicho, para afirmar que la postura de la también ministra de Cultura, cuando fue alcaldesa, fue "simplemente" no invertir las partidas presupuestarias que existían.

Mientras que del actual alcalde, Carlos Velázquez, el candidato de Frente Amplio ha dicho que, junto a Vox, retiró "directamente" la partida presupuestaria para dignificar el patio.

"Hoy hay situaciones que se parecen mucho a aquellas que generó el genocida", ha indicado Ávila, para lamentar que en la actualidad se vuelve a hablar de gobierno ilegítimo y "se vuelve a meter odio a la población de este país".

En este sentido, ha criticado que se vuelva a ver "con satisfacción" como grupos fascistas, como Núcleo Nacional, "pretenden dar un golpe de Estado y se le incautan arsenales de armas, mientras desde la derecha y la ultraderecha no se dice absolutamente nada".

"Sí se dice cuando aparece un cuchillo en una acampada de Sol, pero no se dice nada de Frente Amplio y eso significa un apoyo por omisión a grupos ultraderechistas, que vienen a recordar lo que hizo un genocida dando un golpe de Estado", ha aseverado.

Por ello, desde Frente Amplio se insta a la ciudadanía a que se de cuenta de lo que pasó en este país "que hoy no se ha contado en las aulas". "Queríamos aquí, en el cementerio, denunciar que lo que se cometió hace ya demasiados años no haya tenido una dignificación y una recuperación".