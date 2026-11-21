Frente Amplio reivindica en Albacete una infancia con derechos y servicios públicos que permitan vivir en pueblos - FRENTE AMPLIO

ALBACETE 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Juan Blanco y Francisco Requena, candidatos de Frente Amplio al Congreso y de Senado de Progreso al Senado por la provincia de Albacete, respectivamente, han defendido medidas para garantizar los derechos de la infancia y mejorar las condiciones de vida en los municipios rurales.

Sus propuestas sitúan la protección social, el acceso a los servicios públicos y la inversión en los pueblos entre las prioridades de la formación, ha informado Frente Amplio en nota de prensa.

Con motivo del Día Internacional de la Infancia, Blanco ha recordado que el cuidado y la protección de los niños y las niñas constituyen una responsabilidad colectiva.

"Los niños y niñas no son solamente el futuro, son también el presente", ha señalado, reclamando medidas que hagan efectivos sus derechos.

Blanco ha reivindicado la aprobación de una prestación universal por crianza de 200 euros mensuales, una medida que, según ha explicado, su espacio político lleva proponiendo durante toda la legislatura sin que haya prosperado.

También ha señalado que el Partido Socialista la incorpora ahora a su programa, después de la negativa de tramitarlo en estos últimos años, y ha expresado su deseo de que salga adelante cuanto antes.

La propuesta de Frente Amplio, recogida por Izquierda Unida de Albacete, contempla una prestación de 200 euros al mes por cada menor de 18 años a cargo, automática y con implantación progresiva durante la legislatura.

La formación la vincula con la prioridad de erradicar la pobreza infantil y la acompaña de la protección de los hogares vulnerables frente a los cortes de luz, agua y gas.

El candidato al Congreso ha defendido, además, hacer efectiva la educación de 0 a 3 años y garantizar la atención bucodental y el acceso a gafas para las personas menores de edad. "Eso es primordial, sobre todo para las familias más desfavorecidas", ha subrayado.

También ha reclamado ampliar los permisos por nacimiento hasta las 20 semanas para cada una de las personas progenitoras.

Estas reivindicaciones se enmarcan en el compromiso de Frente Amplio con una educación pública gratuita desde los 0 años hasta la universidad, con plazas públicas gratuitas en la etapa de 0 a 3 años.

En sanidad, la formación propone ampliar la cobertura bucodental y garantizar gafas y lentillas gratuitas a todas las edades.

Blanco ha dedicado también una atención especial a la infancia migrante que llega sin personas adultas que la acompañen y protejan. "Es nuestra responsabilidad y tenemos que atenderlos y cuidar de ellos", ha afirmado, recordando la obligación de ofrecer protección a quienes se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad.

SERVICIOS ESENCIALES A NO MÁS DE 30 MINUTOS

Por su parte, Fran Requena ha presentado en el mercado de Villamalea las propuestas de Frente Amplio para los municipios pequeños, acompañado por integrantes de Izquierda Unida y del Partido Comunista de la localidad.

La visita ha servido para trasladar a las vecinas y los vecinos las medidas de la formación frente a la despoblación.

El candidato al Senado ha destacado la propuesta de una "ley de 30 minutos", destinada a que ninguna persona, por residir en un municipio despoblado, tenga que desplazarse más de ese tiempo desde su vivienda para acceder a servicios esenciales como la educación o la sanidad.

Requena ha explicado que el planteamiento de Frente Amplio combina la cercanía de los servicios con planes de rehabilitación de viviendas y de industrialización de las zonas despobladas.

Asimismo, ha señalado el compromiso de triplicar la inversión en trenes de media distancia, dentro de una estrategia de inversión y desarrollo orientada a fijar población.

Las medidas expuestas por Requena conectan con la defensa de los servicios públicos que Frente Amplio recoge en sus compromisos difundidos por IU Albacete: reforzar la sanidad y la educación públicas y convertir los cuidados en el cuarto pilar del Estado del Bienestar.

En este ámbito, la formación plantea duplicar las horas de ayuda a domicilio, también durante los fines de semana, y elevar la inversión en dependencia hasta el 1,7% del PIB en 2030.

Las intervenciones de ambos candidatos vinculan así la protección de la infancia con las condiciones necesarias para desarrollar un proyecto de vida en los pueblos: apoyo a la crianza, educación, sanidad, vivienda, actividad económica y transporte.

Una agenda que combina la ampliación de derechos con propuestas para acercarlos a quienes viven en los municipios más pequeños de la provincia.