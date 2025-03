Fresneda (Asaja) aboga por dar "caña" a Trump con políticas de apoyo a "nuestro modelo productivo"

TOLEDO 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación de Jóvenes Agricultores de Castilla-La Mancha (Asaja), José María Fresneda, ha abogado por dar "caña" al presidente estadounidense, Donald Trump, con políticas de apoyo a "nuestro modelo productivo" tras el anuncio de EEUU de imponer aranceles a las importaciones de productos agrícolas.

En rueda de prensa en Toledo, junto a la presidenta de Asaja en Toledo, Blanca Corroto, Fresneda ha admitido que el de los aranceles es un tema "muy delicado", y que el sector agrícola ya lo ha padecido en el pasado. "Sinceramente creo que va a haber aranceles a todos los productos", ha augurado el portavoz de la organización agraria.

Respecto a este asunto, lo que le gustaría a José María Fresneda es que hubiera "un liderazgo comunitario en la Unión Europea" que, "además de contarnos que va a haber aranceles de no sé qué porcentajes", hubiera "una contrapropuesta por parte de las autoridades comunitarias".

"Nosotros somos 450 millones de consumidores en la Unión Europea, consumimos cosas de otros sitios" y, a su juicio, "tenemos capacidad para hacer alianzas con otros productores para que haya una inercia de entenderse bien con Estados Unidos", ha proseguido Fresneda.

Ante las amenazas de Trump, Fresneda cree que la Administración española y la Administración comunitaria tienen una oportunidad de "poner en valor lo que tenemos en un proceso de negociación de aranceles". "Hay muchas fórmulas también de contrarrestar" ya que "recibimos muchos productores de Estados Unidos", ha recordado.

"Lo que ya me gustaría menos es ver como ya pasó, que Italia resolvió su problema hace cuatro años con el aceite, España no, que Francia resolvió su problema con el vino, España no, y eso no puede seguir pasando", ha advertido.

Lo que hay que hacer, a su entender, es poner "negro sobre blanco" lo que vale "lo que producimos" y, a su juicio, un observatorio de costes ayudaría a eso.

"Lo cierto y verdad es que yo como ciudadano europeo, no me gustaría estar en manos de Trump. Me gustaría más estar en manos del Gobierno de España potenciando el modelo productivo español y sacando adelante propuestas que garanticen de verdad la rentabilidad de lo que producimos".

"La pelota está en nuestro tejado", ha terminado advirtiendo.