El fuego de los cuentos volverá a prender Guadalajara del 12 al 14 de junio con su internacional maratón

Presentación del Maratón de Cuentos de Guadalajara. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

Guadalajara volverá a reunirse alrededor de las palabras y los cuentos del 12 al 14 de junio con la celebración de la 35 edición del Maratón de los Cuentos, que este año tendrá al fuego como hilo conductor de una programación que reunirá más de 46 horas ininterrumpidas de narración oral, actividades culturales y propuestas repartidas por toda la ciudad y la provincia.

La presentación oficial se ha celebrado este martes en la Biblioteca Pública del Estado, en el Palacio de Dávalos, donde la presidenta del Seminario de Literatura Infantil y Juvenil, Concha Carlavilla, y la coordinadora del Maratón, Ana Viñas, han destacado el simbolismo del fuego como origen de las historias contadas alrededor de una hoguera y como metáfora de la transmisión de la palabra "de generación en generación".

Carlavilla ha subrayado que la "llama" del Maratón permanece encendida gracias a la implicación ciudadana, los voluntarios y los narradores que cada año llenan el escenario principal del Patio de los Leones del Palacio del Infantado. Además, ha resaltado la dimensión internacional del encuentro, que contará con representación de 16 países y con la presencia de una narradora palestina procedente de Cisjordania.

Entre las novedades de esta edición figura el estreno de un nuevo escenario principal "más seguro", así como la iniciativa 'Escaparates de cuento', que implicará al comercio local decorando establecimientos entre el 1 y el 15 de junio con motivos inspirados en los cuentos y el Maratón.

Ana Viñas ha avanzado una programación que incluirá narradores de renombre como Pep Bruno o Paula Carballeira, espectáculos de música y narración, cuentos tradicionales y eróticos, pasacalles, títeres y un espectáculo de fuego con antorchas previsto para la noche del viernes en la plaza de España.

Además, el Maratón Viajero recorrerá desde el 22 de mayo distintos municipios de la provincia y la actividad 'Palabra Viajera' llevará cuentos a centros y colectivos vulnerables.

Durante el acto, el concejal de Cultura, Javier Toquero, ha reivindicado el papel del Seminario de Literatura Infantil y Juvenil, que cumple 41 años, y ha definido el Maratón como "uno de los festivales de narración oral más importantes del mundo".

La diputada provincial Sabrina Escribano ha incidido en que el encuentro forma parte de la identidad cultural de la provincia, mientras que el delegado de Educación y Cultura de la Junta, Ángel Fernández-Montes, ha asegurado que el Maratón "ya forma parte de la vida colectiva de Guadalajara" y ha reafirmado el apoyo del Gobierno regional a esta iniciativa cultural. El plazo para inscribirse y participar arranca este miércoles 13 de mayo.