El fuego de La Mierla obliga a evacuar a unas 100 personas y afecta a una superficie de 1.500 hectáreas

El fuego de La Mierla ha obligado a evacuar a unas 100 personas quema ya 1.500 hectáreas - INFOCAM

GUADALAJARA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal que se ha declarado este miércoles en el término municipal de La Mierla (Guadalajara) ha obligado a evacuar a unas 100 personas que se encuentran en albergues o en las casas de otros familiares, y ha quemado ya aproximadamente 1.500 hectáreas.

Según ha señalado en declaraciones a los medios el técnico de la Junta, Daniel García, desde el puesto de mando avanzado desde donde ha indicado que el fuego se ha originado en una zona agrícola desde donde se ha empezado a propagar "con una velocidad muy alta, entrando en zona forestal y ganando muchísima intensidad".

Esto le ha llevado a decir que el incendio ha generado fuegos de copas "que hacían muy difícil el ataque a las zonas de cabeza y comprometiendo a población civil desde inicio, para lo cual se tomaron medidas de protección ciudadana, evacuaciones y confinamientos en función de las características de los núcleos amenazados y desplegando un dispositivo amplio para poder controlar aquellos sectores en los que se podía trabajar".

"El día es muy difícil y muy complicado por lo cual también pedimos precaución a todo el mundo porque la situación en las próximas horas no tiende a mejorar desde el punto de vista meteorológico, ni hoy ni en los días siguientes, en los cuales vamos a ir trabajando intensamente para limitar la propagación y aprovechar las oportunidades que nos puedan dar".

Respecto al origen de las llamas, García ha indicado que no se pueden determinar por el momento y que los agentes medioambientales se encuentran investigando la causa. "En cuanto haya un informe de investigación se hará público", ha añadido.

Para concluir ha señalado que la zona de cabeza del incendio sigue "muy activa" y ha añadido que se ha trabajado en zona de cola y se está progresando en los flancos, pero ha insistido en que es un incendio "muy activo".

Según publica el Infocam en su cuenta de 'X', consultada por Europa Press, el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) ha acordado la evacuación preventiva del campamento de Umbralejo y 47 menores han sido trasladados con seguridad hasta Humanes.

El incendio, que se ha declarado sobre las 13.55 horas, permanece en situación operativa de Nivel 2 y la Unidad Militar de Emergencias (UME) sigue desplegada en el lugar. Desde Cruz Roja Guadalajara se ha habilitado el dispositivo para acoger a los 47 niños del campamento de Umbralejo y solo prevé acoger a una persona de La Mierla.