El fuego en Peñalba de la Sierra (Guadalajara) se eleva a nivel 1 y provoca el corte de la carretera GU-187

GUADALAJARA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 33 medios y 140 personas están trabajando en las labores de extinción del incendio declarado este domingo en Peñalba de la Sierra, en Guadalajara, que ha elevado su gravedad a nivel 1 y ha provocado el corte de la carretera GU-187, con afección a bienes de naturaleza no forestal.

El fuego, según comunica el Gobierno regional a través de su Sistema de Información de Incendios Forestales, se detectó en el paraje del Pico del Lobo, en Peñalba de la Sierra, entidad menor de Cardoso de la Sierra, donde trabajan trece medios aéreos.

El aviso se notificó a las 8.13 horas de este domingo por la llamada de un particular. En concreto, el Ministerio ha desplegado dos helicópteros LIMA y una Brigada-A, de las conformadas por 13 brigadistas, así como dos helicópteros bombarderos tipo 2.