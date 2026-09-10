Fuensalida arranca sus fiestas con idea de superar las 20.000 personas y con medio centenar de efectivos en seguridad

El alcalde de Fuensalida, José Jaime Alonso. - AY FUENSALIDA

TOLEDO 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Fuensalida (Toledo), José Jaime Alonso, ha presentado las Ferias y Fiestas 2026 que vivirá el municipio desde este viernes, día 11, al 20 de septiembre, con la previsión de superar las 20.000 personas y con más de medio centenar de efectivos diarios de diferentes cuerpos en materia de seguridad.

En una entrevista con Europa Press, Alonso ha destacado que estas fiestas se enfocan en los vecinos de Fuensalida pero el carácter de los fuensalidanos hace que se acoja "con mucha facilidad a todo el que viene, que se integre en la dinámica del pueblo y que participe y disfrute de las fiestas" como uno más.

"En Fuensalida nadie se siente extranjero, nadie se siente foráneo y por lo tanto yo sí que invito a que vengan todos los toledanos a disfrutar de nuestras fiestas porque, si lo han hecho van a repetir, y si no lo han hecho y lo hacen este año, estoy convencido que volverán".

El día 12 tendrá lugar la actuación de Taburete, por lo que ha habido "llamadas de jóvenes de Ávila, de Guadalajara, de Madrid o de Extremadura, preguntando por las entradas o diciendo dónde podían aparcar, cómo podían llegar".

SEGURIDAD

Todas las noches, la localidad contará con más de 40 efectivos de diferentes cuerpos en materia de seguridad. Además de esos 40 efectivos diarios, habrá un refuerzo de la patrulla de Guardia Civil de Seguridad Ciudadana y de la Unidad de Seguridad Ciudadana de Comandancia (Useci), de entre 8 y 16 efectivos.

En momentos en los que haya más aglomeración de gente probablemente se superen los 50 efectivos en materia de seguridad, ha mencionado el alcalde.

Se van a distribuir en diferentes puntos de tal forma que, principalmente en el concierto de Taburete, habrá un refuerzo adicional, como en la Plaza del Conde. La Policía local patrullará los diferentes barrios para poder disolver si hay algún tipo de problema en la periferia del pueblo.

También la localidad cuenta con la agrupación de voluntarios de Protección Civil que ayuda en el control de los actos, en la regulación del tráfico y en facilitar el desarrollo de procesiones o de otros actos.

Los hosteleros cerrarán "un poquito antes" para que no se generen conflictos y no se podrá servir vidrio en los recintos donde hay mucha gente para evitar que pueda utilizarse como arma ante posibles peleas.

Todas estas medidas fomentan al final que "el clima sea más relajado y que esa sensación de seguridad sea real", ha destacado el alcalde.

Así, ha recordado que la dinámica de los últimos años --2022-- fue que el municipio viviera "las típicas peleas" de "vecinos de otros municipios que tienen algún tipo de conflicto con vecinos del pueblo". "Pero a partir del 2023 y 2024 se ha ido normalizando" aplicando estas medidas, tal y como ha remarcado el primer edil.

El municipio apuesta "más" por la fiesta de día, por los 'tardeos', contextos en los que la gente se encuentra en una situación "de más control", ha afirmado el alcalde, que pone en valor la colaboración y la coordinación entre Policía Local y Guardia Civil.

ACTIVIDADES

Además del concierto de Taburete, el municipio toledano vivirá la suelta de vaquillas, la novillada picada, los concursos de Chito y Petanca, los pasacalles, el pregón joven a cargo de los Kintos '08, el baile del vermú y diferentes sesiones de DJ.

El programa apuesta por unas fiestas participativas, diversas y pensadas para todos los públicos, combinando los actos más tradicionales y representativos de Fuensalida con una amplia oferta musical, y propuestas dirigidas a los más jóvenes, actividades infantiles, eventos deportivos y diferentes iniciativas culturales y de ocio.

El inicio llegará este viernes 11 con el izado de la Bandera Nacional y el pregón de Ferias y Fiestas, que correrá a cargo de Carlos Torrijos Sánchez-Chiquito, así como con la coronación de las Reinas Infantiles y Juveniles, un espectáculo de fuegos artificiales y las actuaciones musicales programadas en la Plaza del Conde y el Parking Central.

El sábado 12, además, se celebrará el concierto de Taburete dentro de su gira 'El perro que fuma tour', junto a diferentes fiestas y orquestas.

El domingo 13 volverá a combinar tradición y ocio con nueva suelta de vaquillas, actividades en la Plaza del Conde, cañas y tapas ofrecidas por el Ayuntamiento, baile del vermú, fútbol, un concurso de disfraces infantiles y actuaciones musicales hasta la noche.

La Concejalía de Juventud ha reforzado este año la presencia de actividades dirigidas a los jóvenes, con propuestas como la Barbacoa Juvenil, el Pregón Joven de los Kintos '08, las diferentes sesiones de DJ y fiestas programadas a lo largo de las Ferias y Fiestas, entre ellas las FestiHIT FM, Urban Party, Fiesta Salvaje y Fiesta Frenética.

El programa incorpora también numerosas actividades infantiles y familiares. Durante varias jornadas habrá castillos hinchables, espectáculos infantiles, concursos de disfraces y actuaciones dirigidas a los más pequeños. El martes 15 se celebrará el espectáculo infantil 'Somos unos Piratas', mientras que el miércoles 16 y el jueves 17 continuarán las tardes infantiles.

La música tendrá igualmente un protagonismo destacado, con actuaciones y orquestas durante diferentes jornadas, entre ellas Diamante Show, Human, Tango, Invictus, Vulkano Show, La Mundial, La Tribu, Miami Show, Réplica 2, Da Igual, MetroPop, Ismael Dorado, La Banda de Ases, The Gafapasta y Darwin.

Las fiestas mantienen asimismo un marcado carácter tradicional y religioso con la celebración del Día del Cristo, el lunes 14 de septiembre, y el Día de Nuestra Señora de la Soledad, el domingo 20, con sus correspondientes celebraciones religiosas y procesiones.