Fuente-Álamo y su Unión Musical llevan al estand de la Diputación la voz de un pueblo que se reconoce en sus tradiciones. - DIPUTACIÓN

ALBACETE, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La música, las tradiciones y la cultura compartida han marcado este lunes el ritmo en el estand de la Diputación de Albacete en la Feria, donde Fuente-Álamo y su Unión Musical han sido los protagonistas dentro del espacio 'Marcando el compás', dedicado este año a poner en valor el papel de la música y de las bandas de la provincia con motivo del 75 aniversario de su Real Conservatorio Profesional de Música y Danza de Albacete.

El presidente de la institución provincial, Santi Cabañero, ha sido el encargado de dar la bienvenida a este espacio conducido por la comunicadora Raquel Cortijo, y en el que han participado tanto la alcaldesa de la localidad, Josefa Montes, como la presidenta de su Unión Musical, María Isabel García, y su director, Francisco Javier Rodríguez.

Cabañero ha comenzado sus palabras poniendo en valor la riqueza cultural de la localidad, incidiendo en que la Feria de Albacete es un espacio idóneo para "presumir" de nuestro territorio "y esto es algo que desde la Diputación venimos haciendo y vamos a seguir haciendo".

Centrándose en la temática del estand, ha remarcado "el orgullo" que supone para la institución y para la provincia ver a sus bandas de música desfilar desde la Puerta de Hierros del Recinto Ferial, tal y como ha informado la Diputación en nota de prensa.

"Sabemos lo sacrificado que es el mundo de las bandas de música, lo que cuesta hacer música en términos de ensayos individuales y conjuntos, que ésta se escuche y se vea. Y uno de los mejores espacios para ello es la Feria de Albacete", ha afirmado el presidente provincial, explicando que "hubo un tiempo en el que era habitual ver bandas de música por la Feria, luego hubo otro tiempo en el que prácticamente desaparecieron, y ahora yo creo que, por suerte, están volviendo".

En este sentido, ha asegurado que es algo "muy bonito" tanto para los músicos y músicas como para las personas que lo están viendo, y ha remarcado el importante escaparate que es esta Fiesta de Interés Turístico Internacional para que "se escuche mucho a las bandas, a los buenos músicos, y el talento que tenemos en toda la provincia, y desde la Diputación vamos a seguir contribuyendo a ello".

Además, ha asegurado que es imprescindible apoyar desde las instituciones a las bandas y también a las escuelas de música, remarcando que estas últimas son un trampolín para formar parte de una banda, acceder a un conservatorio o dedicarse profesionalmente a la música.

LOCALIDAD "PARA VIVIRLA"

Por su parte, la alcaldesa de Fuente-Álamo, Josefa Montes, ha sido la encargada de presentar un municipio que ha hecho de sus tradiciones, su patrimonio y su vida asociativa una parte esencial de su identidad, apuntando que "está pegadico a Murcia, pero nos sentimos albaceteños y manchegos"

Montes ha puesto en valor la riqueza de un municipio que conserva vivas sus costumbres al tiempo que las incorpora a las nuevas generaciones. Una combinación de patrimonio, fiestas, gastronomía, artesanía y participación vecinal que permite a la localidad mantener sus raíces y proyectarlas hacia el futuro.

Se ha referido a elementos únicos como la iglesia, con una cúpula maravillosa en honor a nuestro santo patrón, San Dionisio de Areopagita, o los yacimientos arqueológicos del Neolítico y de la Edad de Bronce. También ha puesto el foco en los buenos vinos, aludiendo a la bodega San Dionisio, o a las variadas celebraciones populares: el baile de los gazpachos con una historia vinculada a la Sociedad de Cazadores (14 de agosto), San Dionisio de Areopagita (del 8 al 12 de octubre), San Marcos (25 de abril), un día después San Marquicos y al siguiente San Marcacos.

En este sentido, ha asegurado que no es suficiente con visitar su localidad, "hay que vivirla" para disfrutar también de iniciativas como la Ruta Histórico-Cultural, integrada por 30 puntos de interés señalizados con paneles y códigos QR que permiten descubrir monumentos, leyendas, tradiciones y personajes vinculados a la historia local, así como la Feria de Tradiciones y Mercado de Artesanía.

Montes también ha tenido palabras, desde el orgullo y la emoción, para la Unión Musical, asegurando que "hay pocas cosas como una banda de música que marque tanto la identidad de un pueblo", y ha explicado que se trata de "una verdadera escuela de valores y un puente entre generaciones, porque al final un pueblo que no tiene una banda parece que no tiene voz

Además, ha indicado que la localidad cuenta con una Escuela de Música que este año ha visto incrementarse el número de matrículas y cuenta con una importante variedad de disciplinas ofertadas.

FUENTE-ÁLAMO, TIERRA DE MÚSICOS

Por su parte, la presidenta de la Unión Musical de Fuente-Álamo, María Isabel García, integrante de "una monarquía musical", ha insistido en "el honor, el lujo y el prestigio" que supone actuar en la Feria de Albacete, y ha sido la encargada de detallar la historia de esta agrupación, cuyo germen se remonta a hace más de 100 años, apuntando que entre 1916 y 1919 llegaron a convivir dos bandas de música: la Sociedad Lírica y la Banda Municipal de Música.

En este sentido, ha asegurado que en Fuente-Álamo siempre ha existido una profunda tradición musical, "siempre hemos sido tierra de músicos y músicas", y se ha detenido en la figura de Juan Vizcaíno, al tiempo que ha explicado cómo formar parte de la Unión Musical es algo que, en muchos casos, se hereda en las familias, y ha asegurado que existe un fuerte compromiso y una gran pasión "para mantener la cultura musical en nuestro pueblo". De hecho, ha apuntado que participan activamente en la vida del municipio

Con alrededor de 50 músicos, la Unión Musical está presente en las fiestas, pasacalles, conciertos y actos públicos, pero también en muchos de los momentos que forman parte del día a día del municipio.

FUTURO MUSICAL GARANTIZADO

En esta línea, el director de la Unión Musical de Fuente-Álamo, Francisco Javier Rodríguez, ha puesto el acento en la importancia de la formación y del relevo generacional, y se ha referido a la escuela de música y a la escuela de adultos, "que es una maravilla", así como a la banda juvenil.

De este modo, el proyecto musical de Fuente-Álamo no se limita a mantener una banda en activo, sino que construye una verdadera cadena de transmisión cultural, en la que quienes hoy aprenden pueden convertirse mañana en nuevos integrantes de la Unión Musical.

La cita ha contado con la participación de una nutrida representación de responsables de la Corporación Provincial y de otras instituciones, y con María Plaza como intérprete de lengua de signos.

Además, como recuerdo de esta jornada, la Diputación ha entregado al Ayuntamiento y a la Unión Musical unas esculturas inspiradas en la fachada del Palacio Provincial, realizadas por Francisco Javier Jiménez Pérez, 'Javi Artesanía Creativa', e incorporando un guiño de notas musicales. Una pieza creada expresamente para estas citas que enlaza la identidad de la institución provincial con el hilo conductor de su presencia en la Feria y con la celebración de los 75 años del Real Conservatorio.