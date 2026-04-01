La fuente de la Plaza de España de Talavera vuelve a contar con sistema hidráulico e iluminación tras 15 años inactiva

Comienza a funcionar el sistema hidráulico y de iluminación en la fuente de la Plaza de España de Talavera. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El primer teniente de Alcalde y concejal de Medio ambiente, Parques, Jardines y Hábitat Urbano, en el Ayuntamiento de Talavera de la Reina, David Moreno, ha informado del inicio del funcionamiento del sistema hidráulico y de la nueva iluminación en la fuente de la Plaza de España.

Así lo ha dado a conocer este miércoles en nota de prensa, donde ha explicado que "tras décadas años de abandono, y sin funcionar más de 15 años, la renovación integral de la fuente de la Plaza de España ya es una realidad, un proyecto que sin lugar a dudas mejorará la imagen de ciudad".

Moreno ha detallado que "la fuente de la Plaza de España ahora llevará más movimiento de agua, estará mejor regulado y con una nueva iluminación con focos LED que representarán los colores de la bandera de España".

Asimismo, el primer teniente de alcalde ha recordado que también se actuará en el ajardinado del contorno de la Fuente, que será renovado con una estética que "evite que el agua del riego invada el asfalto, ya que supone un riesgo para los motoristas", y ha avanzado que de forma paralela también se está llevando cabo el montaje del sistema hidráulico y la iluminación en la fuente de La Alameda.

Se trata de una renovación integral de la estética de la fuente y de sus sistemas hidráulicos, que "ahora contará con cerámica talaverana realizada por ceramistas de la ciudad y que mantendrá su estructura, con ciertas mejoras técnicas que eviten salpicaduras al exterior y mejoren su funcionamiento y conservación".

"Queremos que Talavera de la Reina se posicione como una ciudad atractiva", ha subrayado Moreno, al tiempo que ha criticado "la falta de voluntad política, gestión y trabajo de las diferentes corporaciones anteriores, todas se han olvidado de renovar y mejorar la imagen de nuestra ciudad, sin embargo nosotros estamos trabajando y gestionando para cumplir nuestros compromisos con la ciudadanía de Talavera".

Después de renovar estas fuentes, Moreno ha anunciado que "se va a continuar con la reforma de otras fuentes de la ciudad como la de la puerta de cuartos o la fuente de la plaza del pan, entre otras".