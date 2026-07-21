Una fuga en la central nuclear de Trillo provoca la parada del reactor, sin daños en el medio ambiente ni trabajadores

Archivo - Central nuclear de Trillo. - CSN - Archivo

GUADALAJARA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El titular de la central nuclear Trillo (Guadalajara) ha notificado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) la parada no programada del reactor, siguiendo las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento (ETF), tras detectar una fuga no aislable en una línea de instrumentación perteneciente al sistema de refrigeración del reactor.

Este suceso no ha tenido impacto alguno en la seguridad de los trabajadores, el público, ni el medio ambiente, ha informado el CSN en nota de prensa.

Tras detectarse un incremento de la humedad en el edificio de la contención, el titular inició las acciones previstas en sus procedimientos para identificar el origen de la fuga.

Tras confirmar que estaba ubicada en un instrumento del circuito primario, el titular, siguiendo las ETF, procedió a realizar la parada ordenada del reactor hasta la condición operativa de parada fría.

Todos los sistemas de seguridad de la instalación han funcionado correctamente y según diseño.

En estos momentos el titular está llevando a cabo un análisis de las posibles causas que han originado el fallo de la línea de instrumentación para repararla.

Esta notificación al CSN se ha realizado siguiendo el procedimiento establecido y siguiendo las pautas recogidas en la Instrucción del Consejo IS-10.

El Consejo ha informado a través de su página web de la recepción de notificación de este suceso que, con la información disponible hasta el momento, ha sido clasificado como INES 0 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos .