Fulfillment by SEUR duplica su capacidad para almacenamiento a temperatura controlada en su Centro de Illescas

TOLEDO 27 May. (EUROPA PRESS) -

El centro logístico de Fulfillment by SEUR en Illescas, que integra sus soluciones de almacenaje, picking, packing y transporte nacional e internacional, ha acometido una ampliación de su cámara de temperatura controlada de 700m2 a 1.400m2.

De esta manera, duplica su capacidad para dar respuesta a la gran demanda de la gestión de productos que necesitan este tipo de conservación, según ha informado la compañía a través de una nota de prensa.

Este aumento permitirá a la compañía pasar de tener 1.350 huecos / palet a 2.700, lo que supondrá un incremento de un 100% su espacio de almacenamiento a temperatura controlada.

Este nuevo emplazamiento ampliado albergará principalmente productos como vino, artículos de cosmética o alimentos envasados al vacío.

La cámara cuenta con sensores para monitorizar la temperatura y la humedad dentro de la cámara en tiempo real, y registra el histórico, ofreciendo su trazabilidad.

Esta mercancía corresponde tanto a operativas B2B (para empresas) y B2C (para consumidores final), esta última enfocada, sobre todo, al ecommerce.

Este servicio combinado con el almacén fiscal y el expertise de la compañía para la venta a distancia, está permitiendo a los clientes de SEUR poder realizar venta online (B2C) de productos sujetos a impuestos especiales en otros países y expandir así su negocio y su masa de potenciales clientes.

Además, para complementar la propuesta de valor, este centro dispone del certificado necesario para almacenar y manipular productos ecológicos manteniendo su categoría, así como del registro sanitario/alimentario obligatorio para la manipulación y almacenaje de productos alimentarios.

Igualmente, se realiza el control de lotes y caducidades aplicando el criterio FEFO (First Expired, First Out) a la salida de la mercancía.