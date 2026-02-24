La Fundación Antonio Pérez inaugura esta semana cuatro nuevas exposiciones temporales en Sigüenza, Cuenca y Huete

Exposición de José Luis Serzo en la FAP. - DIPUTACIÓN DE CUENCA

CUENCA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Antonio Pérez (FAP) de la Diputación Provincial de Cuenca comienza esta semana con el inicio de destacadas exposiciones temporales en sus sedes de Sigüenza, Cuenca y Huete.

La primera en inaugurarse es la exposición 'Por Cuenca!' de José Luis Alexanco (Madrid, 1942-2021) en el Centro de Arte La Plazuela de Sigüenza, este martes a las 13.00 horas, según ha informado la Institución provincial por nota de prensa.

La muestra, que permanecerá abierta al público hasta el 14 de junio, presenta una selección de los libros Amanecer, Día, Crepúsculo y Noche, con los que el autor realizó un homenaje a Cuenca reflejando, a través del color, el estado de la tierra en los diferentes momentos del día.

Le seguirá la exposición de José Luis Serzo (Albacete, 1977) en el Centro de Arte Contemporáneo de Cuenca, que se inaugurará el jueves, 26 de febrero a las 19.00 horas, y permanecerá hasta el próximo 26 de abril.

La muestra titulada 'Acciones para una III Escuela de Vallecas', comisariada por Jesús Mateo, es una propuesta que busca tender puentes entre la vanguardia histórica y los desafíos del arte contemporáneo, en un gesto de arraigo para aproximarse al "espíritu vallecano" que late en su memoria y en sus ancestros.

Otra de las exposiciones que podremos ver en el Centro de Arte Contemporáneo de Cuenca es la de Xavi García (Alicante, 1974) 'Cartografías emocionales sobre el abismo'.

La muestra, realizada en colaboración con la Galería Juana Romero Contemporary Art, se inaugurará el 27 de febrero a las 19.00 horas y permanecerá hasta el 26 de abril.

La exposición se divide en dos series 'Urban Roots' en la que analiza la relación de la sociedad y los individuos con la naturaleza, y 'Citizens', una potente reflexión plástica sobre la tensión entre el individuo y el entorno sociocultural contemporáneo.

Por último, el Museo de Fotografía de Huete presenta, el sábado 28 de febrero a las 12.00 horas, la exposición 'Después de utopías (más allá del juego espacial)' de la artista Ana Navarrete (Valencia, 1965).

Una muestra fotográfica, comisariada por Juan Manuel Bonet, sobre las grandes edificaciones culturales de París y sus repercusiones en la sociedad.