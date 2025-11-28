Fundación Eurocaja Rural selecciona las 10 entidades beneficiarias de sus ayudas 'Workin'

Cartel con los beneficiarios de las ayudas 'Workin' de Eurocaja Rural. - EUROCAJA RURAL

TOLEDO 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Eurocaja Rural ha seleccionado las 10 entidades beneficiarias de sus ayudas 'Workin' para impulsar la inserción laboral de personas con discapacidad. Cada uno de los diez proyectos seleccionados recibirá una ayuda de 10.000 euros.

El objetivo de esta convocatoria 'Workin' es promover la inserción laboral de personas con discapacidad, favoreciendo su capacitación profesional, autonomía personal e integración en entornos laborales inclusivos.

Desde su primera convocatoria en 2014, estas ayudas han beneficiado a un total de 110 entidades de formación e inserción laboral para personas con discapacidad.

Este año se presentaron 73 proyectos a nivel nacional y tras un difícil proceso de selección por la gran calidad de las iniciativas recibidas, se han seleccionado las siguientes entidades y sus respectivos proyectos.

ENTIDADES BENEFICIARIAS

Entre las entidades beneficiarias y proyectos seleccionados se encuentran Fundación Aspaym de Castilla y León con el proyecto 'WORK&IA: Capacitación Práctica en IA'. Un programa innovador para mejorar la empleabilidad mediante el uso práctico de herramientas de Inteligencia Artificial, accesible y online.

Asimismo, entre las entidades seleccionados están la Fundación Gema Canales con el proyecto 'Conecta+. Hacia un futuro laboral accesible para jóvenes', que promueve la inclusión laboral de jóvenes que utilizan Comunicación Aumentativa y Alternativa (CAA), transformando la formación en oportunidades profesionales.

Asprona C.O Eloy Camino de Albacete con el proyecto 'Asevents by Asprona', una iniciativa de inserción laboral que fomenta la elaboración artesanal de productos para eventos modernos, sostenibles y de alta calidad también se encuentra entre las entidades beneficiarias.

También destacan Down La Rioja con el proyecto 'Empleo con Apoyo Formación' para el empleo en empresas ordinarias, con círculos de apoyo individualizado y redes de colaboración; y Aspana de Campo de Criptana con el 'proyecto: Impulso al Empleo', que apoya a jóvenes con discapacidad intelectual en su transición a la vida adulta, ofreciendo formación práctica en limpieza, cocina, administración y conserjería.

Le siguen otras entidades beneficiarias como Astrapace de Murcia con el proyecto 'Eventos con Inclusión: Auxiliar de Congresos' para la capacitación para personas con parálisis cerebral en tareas de control de accesos, atención al público y apoyo logístico en congresos, así como Alfaem Salud Mental León con el proyecto 'Formación Pintor de Paredes Formación profesional en pintura de interiores, con bolsa de empleo para cubrir la demanda de este perfil'.

Por último, destacan las entidades Asprodiq de Quintanar de la Orden con el proyecto 'Puedo ser lo que yo quiera', que refuerza competencias y ofrece experiencias laborales reales a alumnos del Centro de Educación Especial Santísimo Cristo de la Salud.

El Patronato Intermunicipal Francisco Esteve de Paterna con el proyecto 'Abriendo Caminos, Tejiendo Sueños', que se dedica a la formación específica para personas con discapacidad intelectual como reponedores, junto con talleres de competencias básicas y orientación laboral; y la Asociación Tea Talavera con el proyecto 'Quiero y Puedo', que ofrece recursos y formación para la transición a la vida adulta y la capacitación laboral de personas con TEA, promoviendo igualdad de oportunidades.

Con la resolución de esta convocatoria, Fundación Eurocaja Rural, según ha informado en nota de prensa, da un paso más en su compromiso con la inclusión laboral y la igualdad de oportunidades, generando un impacto tangible en la vida de las personas con discapacidad, favoreciendo su autonomía y participación en la sociedad.