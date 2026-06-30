Fundación Fama entrega los premios de su XIV Concurso Literario 'Superación personal y discapacidad' en Albacete

Entregas de los premios literarios de la Fundación Fama. - AYUNTAMIENTO

ALBACETE 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Centro Infanta Leonor de Albacete ha acogido este martes la entrega de premios del XIV Concurso Literario 'Superación personal y discapacidad' impulsados por la Fundación Fama, dependiente de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica en Albacete (Cocemfe-Albacete).

El primer premio, entre más de una treintena de trabajos, ha sido para José Antonio León Llorente por el trabajo 'De los molinos de carne y juicio'; el segundo premio para Isidro Orcar Rodríguez por 'Un Cambio de Guion', y los premios especiales del jurado han ido a José Antonio Rubio Cuenta y José Damián Castillejo Quintanilla.

La entrega oficial ha contado con la asistencia del presidente de Cocemfe Albacete, Marcelino Escobar, así como de las concejalas de Asuntos Sociales y de Igualdad, Llanos Navarro y Gala de la Calzada, y el diputado coordinador del Área Social de la Diputación de Albacete, José González, entre otros representantes institucionales.

Llanos Navarro ha elogiado el concurso como "toda una declaración de intenciones de lo que representa Cocemfe para las personas con discapacidad y para toda la sociedad albaceteña".

"Todos debemos adherirnos al reto colectivo de luchar por la superación de la problemática asociada al mundo de la discapacidad, y también debemos colaborar en la concienciación ciudadana para lograr la plena igualdad e integración. Porque como decía la nadadora paralímpica Teresa Perales, la discapacidad es algo que te acompaña, no te determina", ha afirmado.

La concejala de Asuntos Sociales ha felicitado al presidente de Cocemfe Marcelino Escobar y a toda la organización por este concurso literario y por el resto de actividades que llevan a cabo, "en estrecha colaboración con el Ayuntamiento. Sabemos que ellos son los mejores interlocutores para avanzar en inclusión, accesibilidad y plena integración".

De su lado, José González ha reivindicado la estrecha relación entre la Institución provincial y Cocemfe Albacete, apuntado que se trata de la tercera ocasión consecutiva en la que participa en la entrega de estos galardones, una cita que, ha señalado, "siempre ayuda a ser más conscientes de vuestras realidades".

José González ha subrayado que este certamen va mucho más allá de una convocatoria cultural, poniendo en valor la capacidad de la literatura para provocar cambios sociales.

En este sentido, ha explicado que los relatos presentados reúnen dos grandes virtudes. Por un lado, cumplen una función claramente reivindicativa, al visibilizar las dificultades, barreras y necesidades que todavía encuentran muchas personas con discapacidad y que, ha señalado, "entre todos tenemos la responsabilidad de seguir eliminando". Pero, además, el diputado ha destacado una segunda dimensión que considera especialmente valiosa: la capacidad de estos textos para despertar la empatía.

"Con vuestros relatos conseguís que quienes os leemos intentemos ponernos en vuestro lugar, aunque sea muy difícil hacerlo plenamente", ha señalado, destacando que ese ejercicio resulta imprescindible para construir una sociedad más justa, más consciente y verdaderamente inclusiva.