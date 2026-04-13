La Fundación Gabo gana el XIV Premio Manu Leguineche, por primera vez otorgado a una institución

Fallo del XIV Premio Manu Leguineche a la Fundación Gabo. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Gabo ha sido distinguida con el XIV Premio Internacional de Periodismo 'Cátedra Manu Leguineche', en una edición histórica al ser la primera vez que este reconocimiento se concede a una institución y no a un profesional a título individual.

El fallo del jurado se ha hecho público este lunes en la Diputación de Guadalajara, en un acto presidido por su máximo responsable, José Luis Vega, quien ha destacado el carácter excepcional de la decisión. "Es la primera vez que el premio recae en una fundación", ha señalado, tras recordar que han concurrido 17 candidaturas.

La entidad colombiana, fundada en 1994 por Gabriel García Márquez, ha sido reconocida por su trayectoria en la promoción de un periodismo ético, innovador y de calidad, así como por su labor formativa y su contribución a hacer frente a desafíos actuales como la desinformación, los bulos o el impacto de la inteligencia artificial.

El galardón está dotado con 8.000 euros y se entregará, previsiblemente, el próximo 25 de junio en Brihuega, en la Casa Manuel Leguineche. Además, el director general de la Fundación Gabo, Jaime Abello, será nombrado profesor honorífico de la Universidad de Alcalá.

Durante la presentación, la directora general de la Fundación de la Universidad de Alcalá, Mayte del Val, ha subrayado la importancia de este reconocimiento por su conexión con la formación de periodistas y ha avanzado la puesta en marcha de un ciclo de conferencias centrado en el periodismo en Latinoamérica y la ética profesional.

Por su parte, el presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), Miguel Ángel Noceda, ha incidido en el valor internacional del premio y en la relevancia de la Fundación Gabo como referente en educación mediática y en la lucha contra la desinformación.

El jurado, que ha analizado un total de 17 candidaturas, adoptó la decisión por mayoría tras una deliberación en la que destacaron varias propuestas, en una edición que refuerza el compromiso del galardón con la defensa del periodismo de calidad.