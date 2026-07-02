La Fundación Gabo recibe el XIV premio internacional de periodismo 'Cátedra Manu Leguineche'Gabo

La Fundación Gabo recibe el XIV premio internacional de periodismo 'Cátedra Manu Leguineche' - ADRIAN LOEJ

GUADALAJARA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Jaime Abello, director general de la Fundación Gabo, ha recibido de manos del presidente de la Diputación de Guadalajara, José Luis Vega, y del rector de la Universidad de Alcalá (UAH), Carmelo García, el XIV premio internacional de periodismo 'Cátedra Manu Leguineche'.

Este prestigioso galardón periodístico ha sido entregado en un acto celebrado en los jardines de la casa en que residió Manu Leguineche y que ha pasado a formar parte del patrimonio municipal de Brihuega, tras ser adquirida por el Ayuntamiento de la localidad con el apoyo económico de la Diputación Provincial, tal como han destacado tanto el alcalde briocense, Luis Viejo, como el presidente de la Institución Provincial.

La Fundación Gabo, creada por el Nóbel colombiano de literatura Gabriel García Márquez, ha recibido el XIV premio 'Cátedra Manu Leguineche' como reconocimiento al "extraordinario papel que la Fundación Gabo desempeña en el periodismo iberoamericano con sus talleres de formación" a los que se han unido "la educación mediática y los retos que suponen para medios y periodistas la desinformación, las noticias falsas y la inteligencia artificial".

Otros aspectos que también se reseñan en el acta del jurado que, el pasado mes de abril, decidió por mayoría la concesión del premio a la Fundación Gabo es que son miles los periodistas que han recibido formación en la misma, entre los que figuran nombres ilustres como los de Martín Caparrós, Kapuscinski, Alma Guillermo Prieto, Gumersindo Lafuente, Leila Guerriero y Gervasio Sánchez.

La Fundación Gabo cuenta con un prestigioso Consultorio Ético, que ofrece orientación a periodistas, editores, profesores y estudiantes de periodismo sobre todo tipo de dilemas éticos que pueden presentarse en el ejercicio de este oficio, además de organizar el Festival Gabo, el mayor encuentro de periodismo y narrativa de la región, y el premio que lleva el nombre del Nobel colombiano.

RIESGO DE CONVERTIRSE EN UN BIEN DE LUJO

El director general de la Fundación Gabo, Jaime Abello, ha resaltado los principios coincidentes en la forma de ejercer el periodismo de Manu Leguineche y de Gabriel García Márquez desde realidades y contextos distintos para señalar que "atravesamos una época difícil por las presiones políticas, económicas y tecnológicas que acosan al periodismo", pero que "el periodismo sigue siendo esencial porque es garantía de humanismo, de verdadera independencia, de pensamiento crítico".

En este sentido, ha subrayado que "este tipo de reconocimientos son importantes para promover la búsqueda de la excelencia, estimular la vocación y la dedicación a la práctica del oficio y difundir aprendizajes compartidos en una época de cambios acelerados", en la que "el periodismo de calidad corre el riesgo de convertirse en un bien de lujo".

Por su parte, el presidente de la Diputación, al igual que el resto de los intervinientes en el acto han dedicado buena parte de sus palabras a alertar sobre el problema que supone la desinformación para las sociedades democráticas y el derecho de la ciudadanía a recibir una información veraz.

Además el periodista Ignacio Escolar, encargado de pronunciar la laudatio sobre los merecimientos de la Fundación Gabo, en el acto de entrega del XIV Premio de Periodismo 'Cátedra Manu Leguineche" han tomado la palabra Carmelo García, rector de la Universidad de Alcalá, Carmen del Riego, presidenta de FAPE, y Luis Viejo, alcalde de Brihuega.

El Premio Internacional de Periodismo Cátedra Manu Leguineche tiene periodicidad anual y en su convocatoria, organización y desarrollo colaboran: Diputación de Guadalajara, Universidad de Alcalá de Henares, Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), Asociación de la Prensa de Guadalajara y Ayuntamiento de Brihuega.

En sus ediciones anteriores, el premio internacional de periodismo 'Cátedra Manu Leguineche' ha sido otorgado a: Lydia Cacho (2010), Javier Espinosa (2011), Roger Jiménez (2015), Fidel Raso (2016), Mikel Ayestaran (2017), Pilar Bonet (2018), José Antonio Guardiola (2019), Pepa Bueno (2020), Gervasio Sánchez (2021), Ramón Lobo (2022), Fran Sevilla (2023), Almudena Ariza (2024) y Martín Caparrós (2025).