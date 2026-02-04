Fundación Gregorio Prieto de Valdepeñas formará parte de la Comisión Nacional del Centenario de la Generación del 27

Retrato de Federico García Lorca de Gregorio Prieto. - FUNDACIÓN

La Fundación Gregorio Prieto ha sido designada como miembro del Pleno de la Comisión Nacional para la conmemoración del Centenario de la Generación del 27, órgano creado por el Gobierno de España para coordinar, impulsar y dar coherencia al programa de actos que se desarrollará entre 2025 y 2028 con motivo de esta efeméride cultural de primer orden.

La incorporación de la Fundación al Pleno de la Comisión supone el reconocimiento institucional de la figura y la obra de Gregorio Prieto (1897-1992) como uno de los creadores esenciales de la Generación del 27, así como de la labor continuada que la Fundación y el Museo Gregorio Prieto desarrollan desde hace décadas en la conservación, estudio y difusión de su legado artístico e intelectual, según ha trasladado la propia Fundación por nota de prensa.

Esta presencia se enmarca en una colaboración institucional sostenida, en la que han concurrido el respaldo del Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de su Consejería de Educación, Cultura y Deportes, y el apoyo del Ayuntamiento de Valdepeñas, en un esfuerzo compartido por situar el patrimonio cultural de la región en el contexto del centenario.

GREGORIO PRIETO

Gregorio Prieto fue el pintor más representativo de la Generación del 27, un grupo que, aunque históricamente identificado con la poesía, es hoy entendido como un movimiento cultural amplio y transversal en el que confluyeron la literatura, las artes plásticas, la música, el cine y el pensamiento.

En ese contexto de renovación compartida, Prieto mantuvo una estrecha relación de amistad con la mayoría de artistas de este grupo artístico y participó activamente de sus afinidades estéticas y de una concepción moderna del arte, trasladando a la pintura y al dibujo los mismos principios de experimentación, clasicismo reinterpretado y vocación contemporánea que definieron a toda una generación.

Su relación con figuras como Federico García Lorca, Rafael Alberti, Vicente Aleixandre, Luis Cernuda, María Zambrano, Rosa Chacel o Maruja Mallo no fue únicamente personal, sino profundamente creativa.

Desde sus primeros paisajes de tono lírico hasta sus dibujos de trazo depurado y sus iconografías más audaces, la obra de Prieto comparte con la Generación del 27 una mirada que conjuga tradición y vanguardia, lo popular y lo culto, lo local y lo universal.

En este sentido, su procedencia manchega no fue un límite, sino un punto de partida desde el que construir una modernidad plenamente europea.

LA FUNDACIÓN GREGORIO PRIETO

La Fundación Gregorio Prieto, constituida por el propio artista en 1968 y una de las fundaciones culturales más antiguas de España, es la entidad jurídica responsable de custodiar y proyectar este legado.

A través del Museo Gregorio Prieto, con sede en Valdepeñas (Ciudad Real), la Fundación articula una programación expositiva, investigadora y educativa que convierte al museo en un espacio vivo, abierto al público y a la creación contemporánea.

Sus fondos, más de cinco mil obras del artista, y su archivo epistolar, uno de los más relevantes del siglo XX español, sitúan a esta institución como un referente indispensable para el estudio de la Generación del 27 desde la perspectiva de las artes plásticas.

La presencia de la Fundación en el Pleno de la Comisión Nacional refuerza, además, la representación de Castilla-La Mancha en el conjunto de instituciones que participarán en la conmemoración, aportando una mirada artística singular y poniendo en valor la contribución de la región a uno de los momentos más brillantes de la cultura española contemporánea.