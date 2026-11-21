Fúnez: "Hay que desterrar de una vez por todas el sanchismo de España y apostar por el cambio" - PP

CIUDAD REAL 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata número uno del Partido Popular al Congreso de los Diputados por Ciudad Real, Carmen Fúnez, ha defendido que el próximo 29 de noviembre representa una oportunidad para abrir una nueva etapa política en España, con Alberto Núñez Feijóo al frente del Gobierno.

En un acto político celebrado en Alcázar de San Juan junto al presidente provincial del PP, Miguel Ángel Valverde y el presidente local José Antonio Navarro, Fúnez ha contrapuesto el mensaje de esperanza e ilusión del Partido Popular a lo que ha calificado como un llamamiento a la resignación por parte del PSOE, ha informado el PP en nota de prensa.

"Nosotros no les pedimos a los españoles y a los alcazareños que se resignen, les pedimos que reivindiquen las infraestructuras, mejores condiciones de vida y mejores servicios públicos", ha señalado.

Durante su intervención, la cabeza de lista al Congreso ha criticado que el PSOE de Castilla-La Mancha y de la provincia de Ciudad Real esté más pendiente de los intereses de Pedro Sánchez que de responder a las necesidades de los ciudadanos. "El Partido Socialista es capaz de cambiar cien veces de principios y de opinión con tal de que Pedro Sánchez siga en el poder", ha manifestado.

Asimismo, ha cuestionado que los socialistas pidan de nuevo la confianza de los alcazareños después de no haber dado respuesta a compromisos importantes para el municipio. " Los vecinos de Alcázar no tienen por qué resignarse a votar a un partido que ha sido incapaz de aprobar unos Presupuestos Generales del Estado durante toda la legislatura y que ha dejado sin resolver necesidades fundamentales de Alcázar", ha añadido.

Frente a esta situación, Fúnez ha defendido que el Partido Popular tiene propuestas concretas para mejorar la vida de los ciudadanos. Entre ellas, ha destacado el compromiso de subir las pensiones conforme al IPC cuando Alberto Núñez Feijóo llegue al Gobierno.

También ha anunciado medidas fiscales para los autónomos, como la eliminación de la obligación de declarar el IVA para quienes facturen menos de 85.000 euros y la supresión de las cotizaciones sociales durante el primer año para quienes inicien una actividad por cuenta propia.

En materia de vivienda, ha explicado que el PP plantea facilitar a los jóvenes la compra de su primera vivienda mediante avales del 100% de su coste, así como eliminar impuestos en la compra y rehabilitación de viviendas en el ámbito rural.

"Son propuestas concretas. No les decimos a los alcazareños que se resignen, les animamos al cambio porque el cambio puede mejorar sus condiciones de vida", ha asegurado Fúnez.

Carmen Fúnez ha lamentado que "el PSOE vaya a Alcázar y pida a los ciudadanos que sigan votándole aunque no hayan cumplido con Alcázar". Así, ha recordado y detallado los compromisos pendientes del Gobierno de Pedro Sánchez con Alcázar de San Juan, especialmente la plataforma logística intermodal y la comisaría de Policía Nacional

Sobre esta última, ha criticado que, después de ocho años de Gobierno, el PSOE haya anunciado su construcción en el penúltimo Consejo de Ministros. "Es un insulto y una falta de respeto. Una infraestructura como la comisaría no solo se anuncia, a estas alturas tendría que estar ya inaugurada", ha afirmado.

La candidata 'popular también ha denunciado los incumplimientos relacionados con las infraestructuras ferroviarias. Ha recordado la fotografía de representantes socialistas de Alcázar con el ministro Óscar Puente en la que se anunciaba el refuerzo de la línea ferroviaria que conecta Manzanares, Alcázar de San Juan y Jaén, un compromiso que, según ha señalado, finalmente no se materializó en los términos anunciados.

"ALCÁZAR Y LA PROVINCIA NECESITAN UN CAMBIO"

Por su parte, el presidente provincial del PP de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha defendido la necesidad de desterrar el sanchismo y abrir una nueva etapa política en España.

Valverde ha criticado el descrédito institucional, el enfrentamiento entre españoles y la falta de respuestas del Gobierno a los problemas de la provincia, reivindicando el proyecto de Alberto Núñez Feijóo como alternativa para recuperar la confianza y atender las necesidades de los ciudadanos de Alcázar de San Juan y de la provincia de Ciudad Real.