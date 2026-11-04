El futbolista Jesús de Miguel será enterrado este jueves en Navahermosa (Toledo)

Acto convocado por la afición del Tenerife en la puerta 9 del estadio como homenaje al jugador Jesús de Miguel, en el Estadio Heliodoro Rodríguez López, a 3 de noviembre de 2026, en Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias (España). El delantero español del - Europa Press Canarias - Europa Press

TOLEDO 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El jugador del CD Tenerife Jesús de Miguel, fallecido este martes tras un violento golpe sufrido al chocar contra el portero del Andorra, Jesús Owono, en el partido del pasado lunes, será enterrado este jueves en el municipio toledano de Navahermosa, de donde es originaria la familia, según han informado a Europa Press fuentes municipales.

La misa funeral tendrá lugar a partir de las 15.00 horas en la iglesia parroquial San Miguel Arcángel y, posteriormente, tendrá lugar el traslado del féretro al cementerio de la localidad.

Al entierro está previsto que acuda la plantilla y el Consejo de Administración al completo del CD Tenerife, y el consejero de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha, Amador Pastor.

El Ayuntamiento de Navahermosa ha decretado tres días de luto oficial en señal de respeto, condolencia y reconocimiento. Durante estos días, las banderas de los edificios municipales ondearán a media asta como muestra de duelo.