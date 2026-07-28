El Gacha's Comedy convoca nueva edición de su concurso de monólogos en la Feria de Albacete con patrocinio de Globalcaja

Archivo - La Feria Comedy de Globalcaja. En el Stan de Globalcaja de la Feria de Albacete 2025. - GLOBALCAJA - Archivo

ALBACETE 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Globalcaja y Gacha's Comedy, bajo la dirección del humorista Jesús Arenas, convocan en su III edición eel concurso de monólogos 'La Feria Comedy 2026', una iniciativa que regresa tras el éxito de sus anteriores ediciones para seguir ofreciendo a cómicos profesionales y amateurs la oportunidad de demostrar su talento en uno de los escenarios con más ambiente de la Feria de Albacete.

Las personas interesadas en participar podrán presentar su candidatura hasta el próximo 30 de agosto, a las 23.59 horas, enviando el texto completo del monólogo a comunicacion@gachascomedy.com, informa la organización en nota de prensa.

De manera opcional, también podrán adjuntar un vídeo interpretando el monólogo o una breve presentación personal. Entre todas las candidaturas recibidas, la organización seleccionará a seis finalistas, que actuarán los días 13 y 14 de septiembre en el estand de Globalcaja, escenario situado en pleno corazón del Recinto Ferial.