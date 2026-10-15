La gala AMIAB en Cuenca se mira en el espejo de los Goya para ensanchar el mensaje de la entidad más allá de Albacete

Archivo - Emilio Saez, presidente de Amiab - VÍCTOR FERNÁNDEZ - Archivo

ALBACETE, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

AMIAB, empresa de carácter nacional que trabaja por la inclusión social a través del empleo y del deporte y que cuenta ya con más de 2.000 trabajadores, el 80% con algún tipo de discapacidad, se encuentra en pleno proceso de preparativos para la gran gala que desplegará este año en la ciudad de Cuenca, la edición número 28 de unos galardones que concitarán en la capital conquense a "cerca de un millar de personas" en lo que será la primera salida de Albacete en 40 años para este cometido, según explica el presidente de AMIAB, Emilio Sáez, en declaraciones a Europa Press.

Recala esta gala en Cuenca para hacer justicia con el primer territorio donde AMIAB se ensanchó para "abrir sus oportunidades", razón por la cual ahora la ciudad "es merecedora de recibir la primera gala de AMIAB a nivel nacional fuera de Albacete".

El Teatro Auditorio José Luis Perales es el escenario elegido, algo que a todo el equipo de la entidad en Cuenca tiene "muy ilusionada".

PREMIADOS

Entre los premiados, y como es habitual, un medio de comunicación será distinguido por su labor en favor del mensaje de la discapacidad. En esta edición, el Ente Público Radio Televisión Española subirá a las tablas a recoger su premio "por su estrategia a través de RTVE Play, donde están haciendo un desarrollo muy potente del deporte inclusivo", sobre todo en la liga de baloncesto en silla de ruedas a nivel nacional.

En el sector empresarial, Five Bioenergy, que entre sus hitos atesora el ser el pilar detrás del auge de la Unión Balompédica Conquense, "apuesta por el tratamiento de residuos orgánicos para generar biometano" y que cuenta con AMIAB para la captación de trabajadores, siendo un ejemplo de gran empresa concienciada con la inclusión sociolaboral.

La Universidad de Castilla-La Mancha, que sigue inmersa en la celebración de su cuarenta cumpleaños, pasará por el José Luis Perales para hacerse con su reconocimiento. "Además de habernos formado a mucha gente, tiene con AMIAB muchos productos en común".

En la categoría de 'Administración Pública', este año será el Ayuntamiento de Málaga quien lucirá AMIAB en el despacho de Alcaldía por su "buena estrategia de inclusión laboral de personas con discapacidad, tanto a nivel de intermediación laboral como a nivel de formación".

De otro lado, la 'Deportista del Año' para AMIAB es Audrey Pascual, campeona paralímpica de esquí alpino adaptado, que "ha sacado cuatro medallas en las últimas Paraolimpiadas en Italia y ha ganado el Globo de Cristal".

Hay que sumar al elenco de ganadores a dos menciones especiales, comenzando por Cocemfe, entidad conquense que celebra su 35 aniversario, siete lustros "trabajando por y para las personas con discapacidad".

El equipo de baloncesto en silla de ruedas de AMIAB en Puertollano, que a su vez cumple dos décadas encestando, será también merecedor de una de estas menciones.

Una gala que cada año "tiene más potencia" y que en esta ocasión estará conducida por Mariló Leal, periodista de CMMedia, "que demuestra que cada año quiere seguir colaborando con AMIAB".

UNA GALA COMO LOS GOYA

Todos estos mimbres y la ilusión de todo el equipo de AMIAB, tal y como relata su presidente, servirán para construir "una edición muy potente, similar a la celebración de una gala de los Goya".

Como toda cita por todo lo alto, contará con actuaciones, con un libreto que incluirá el trabajo de los usuarios del centro ocupacional de AMIAB en Cuenca y vistosas presentaciones de cada uno de los premiados.

La cita conquense contará además con el broche musical de la oriunda local Marilia, icono de la provincia y con una prolífica carrera a sus espaldas que siempre ha llevado a Cuenca en el corazón.

En este punto, Emilio Sáez ha querido hacer un agradecimiento especial al Ayuntamiento de Cuenca por haber cedido el icónico Auditorio José Luis Perales para la celebración de estos premios. Una institución con la que AMIAB "está trabajando intensamente en su día a día en áreas como el deporte inclusivo".

Pese a que la gala de 2027 se realizará en Albacete por ser la del 40 aniversario, Sáez apunta a futuras salidas a otras plazas donde AMIAB opera, y ya piensa en llegar a Murcia en 2028.

TRABAJO EN SEIS AUTONOMÍAS

Y es que, tal y como recalca Sáez, AMIAB trabaja ya en seis comunidades autónomas "con proyectos muy vanguardistas" en lo sociosanitario y en atención a la ciudadanía.

Desde aulas TEA para tratar a niños con autismo hasta centros de mayores o de personas con graves discapacidades y pasando por atención a familias y asociados, sin dejar de lado la inclusión laboral en empresas de lavandería, consultoría o reciclaje completan la carta de servicios de AMIAB.

"En economía social, y después de la ONCE, somos el segundo referente más importante a nivel del Estado. Eso nos hace ser serios y responsables a la hora de crecer en cada uno de los territorios", defiende el presidente de AMIAB.

Esa expansión nacional será en 2027 uno de los objetivos, con la vista puesta en "afianzar" el trabajo en los nuevos territorios, apuntalando "Castellón, Murcia y Ciudad Real".