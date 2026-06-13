Gálvez da el pistoletazo de salida a la I Feria de Caza y Pesca que nace para convertirse en "referente provincial" - DIPUTACIÓN DE TOLEDO

TOLEDO 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La localidad toledana de Gálvez ha dado este sábado el pistoletazo de salida a la primera edición de la Feria de Caza y Pesca, que nace con la vocación de convertirse en referente provincial y para demostrar "todo el potencial" que tiene este municipio.

Así lo ha indicado el alcalde de Gálvez, Manuel Fernández, en la inauguración de esta Feria, en la que ha estado acompañado por la presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo.

El regidor ha afirmado que este evento no se trata solo de una feria, sino de "una realidad y una ilusión" que nació ya hace unos años y que "hace unos meses decidimos convertir en un proyecto real con toda la ilusión, el trabajo y el cariño del mundo".

"Esta feria no nace de un despacho, nace de nuestras raíces, de nuestras tradiciones y de una forma de vida que forma parte de la identidad de nuestro pueblo", ha indicado, para dar las gracias a la Diputación de Toledo "por creer en este proyecto desde el primer momento".

Según ha indicado, esta feria de caza y pesca habla "sobre todo de identidad". "Habla de nuestros padres y nuestros abuelos, de respeto por la naturaleza, de tradición, del campo y de una forma de vida que merece ser defendida". "Porque cuando defendemos el medio rural, defendemos mucho más que una actividad, defendemos nuestros pueblos, nuestras raíces, nuestras costumbres y el futuro de los nuestros".

"Por eso esta feria nace con vocación de quedarse, de convertirse en un referente provincial y para demostrar todo el potencial que tiene Gálvez y la comarca de los Montes de Toledo", ha subrayado para comprometerse a seguir trabajando junto para mejorar el pueblo, impulsar proyectos y "dejar un Gálvez cada día mejor".

Según ha indicado, "los cargos pasan, las personas pasan, pero los pueblos permanecen. Y lo que verdaderamente importa es lo que somos capaces de construir juntos". "Hoy, viendo este pabellón lleno de vida, de ilusión y de gente llegada de tantos y tantos lugares, siento un enorme orgullo de ser alcalde de Gálvez", ha aseverado.

ÉXITO DE PARTICIPACIÓN

De su lado, Cedillo ha destacado el éxito de participación que ya se ha podido comprobar desde las primeras horas de la feria y ha felicitado al Ayuntamiento de Gálvez por la puesta en marcha de una iniciativa que "ha nacido con vocación de continuidad y con el objetivo de convertirse en un referente provincial y regional para un sector que forma parte de la identidad de muchos de nuestros municipios".

Asimismo, Cedillo ha reiterado el compromiso de la Diputación de Toledo con aquellas iniciativas que contribuyen a dinamizar los pueblos, generar actividad económica, fortalecer el tejido productivo local y preservar las tradiciones que forman parte del patrimonio cultural de la provincia, en línea con uno de los principales compromisos del equipo de Gobierno provincial, como es la lucha contra la despoblación.

"La caza y la pesca han desempeñado históricamente un papel fundamental en el desarrollo de numerosas localidades toledanas y continúan siendo actividades vinculadas a la conservación del medio natural, a la generación de empleo y al aprovechamiento sostenible de los recursos", ha señalado la presidenta provincial.

Así, ha incidido en que "la caza no es únicamente una herencia cultural que debemos conservar; es también presente y futuro", recordando su papel para generar empleo y oportunidades en los municipios rurales, beneficiando a sectores como la hostelería, el comercio o los alojamientos turísticos.

"Cuando defendemos la caza, estamos también defendiendo a nuestros pueblos", ha afirmado, para recordar el respaldo que la Diputación de Toledo ha venido mostrando al sector cinegético, reflejado recientemente en el apoyo institucional a la declaración de la rehala y la montería como Bien de Interés Cultural, en la categoría de Patrimonio Cultural Inmaterial.

La presidenta de la Diputación y el alcalde han hecho un recorrido por el recinto ferial, acompañados también por el vicepresidente, Joaquín Romera, y los diputados provinciales, Tomás Arribas y Pedro Díaz.

Así, han podido conocer la amplia programación organizada para esta primera edición, que ha incluido exhibiciones, talleres, degustaciones, actividades infantiles, demostraciones relacionadas con la caza y la pesca, así como espacios dedicados a la divulgación de la naturaleza y de las tradiciones vinculadas al entorno rural.

'GÁLVEZ, TRADICIÓN QUE NOS UNE'

Bajo el lema 'Gálvez, tradición que nos une', la feria muestra durante este fin de semana la riqueza y diversidad de un sector profundamente arraigado en la provincia, reforzando el vínculo entre el territorio, sus tradiciones y las actividades que contribuyen al mantenimiento y desarrollo del medio rural.

La cita tiene además un carácter solidario a favor de Adrián, un niño de la vecina localidad de Polán afectado por una enfermedad mitocondrial, permitiendo canalizar la colaboración y el apoyo de vecinos, visitantes y participantes en una iniciativa que ha puesto de manifiesto el compromiso social que ha acompañado a esta primera edición.