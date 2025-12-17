Gálvez invita desde Madrid a asistir a su Fiesta de San Antón, que volverá el 17 de enero a la localidad

Gálvez presenta en Madrid la Fiesta de San Antón, declarada de Interés Turístico Regional. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Gálvez ha presentado este miércoles en la Oficina de Turismo de Castilla-La Mancha en Madrid, ubicada en la Gran Vía, la nueva edición de la Fiesta de San Antón, recientemente reconocida como Fiesta de Interés Turístico Regional, un hito que reafirma el valor patrimonial de una celebración que ha perdurado durante siglos y que constituye uno de los símbolos culturales más arraigados del municipio, que volverá a darse cita en la localidad toledana el próximo 17 de enero.

El acto ha contado con la presencia del alcalde de Gálvez, Manuel Fernández Lázaro-Carrasco, y de los concejales del Consistorio Enrique Gamero, como concejal de Turismo, Francisco Javier Gómez y José María Peñas, acompañados por vecinos de la localidad, representantes de la Asociación de Mujeres Amanecer y figurantes caracterizados como sanantones, personajes fundamentales de esta fiesta que se cubren con ropas viejas, máscaras, mantas y cencerros, rememorando la antigua costumbre ligada al mundo rural y al cuidado del ganado.

Durante la presentación, el alcalde ha agradecido el trabajo desarrollado tanto por la anterior directora general de Turismo, Ana Isabel Fernández Samper, como de la actual, Aránzazu Pérez Gil, para conseguir este reconocimiento. También el de la Diputación de Toledo, subrayando la importancia de este nombramiento para el municipio.

"La declaración como Fiesta de Interés Turístico Regional es un orgullo para Gálvez y un respaldo a la dedicación de generaciones que han mantenido viva esta tradición. San Antón es cultura, identidad y sentimiento compartido; una celebración que nos une como pueblo y que ahora queremos abrir aún más al conjunto de Castilla-La Mancha y de España".

Fernández destacado además el impacto social de esta tradición, convencido de que "lo más valioso de esta fiesta es la participación de nuestros vecinos. Sin ellos, sin su implicación y su forma de transmitir lo que somos, San Antón no tendría el alma que hoy la define".

La celebración, que tendrá lugar los días 17 y 18 de enero, despliega un programa que combina devoción, costumbre y participación vecinal. La jornada del sábado arranca con una exposición dedicada a San Antón, seguida de la misa y bendición de animales en la iglesia de San Juan Bautista, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Al caer la tarde, el encendido de luminarias transforma las calles en un escenario iluminado por hogueras, dando paso al reparto de las tradicionales Herraduras de San Antón y a la degustación popular de productos típicos en la carpa municipal. La noche culmina con el cortejo de los sanantones, que recorren las hogueras del municipio creando una atmósfera única antes del baile popular que cierra la jornada.

MOTOR PARA EL TURISMO

Este reconocimiento regional llega en un momento en el que la comarca experimenta un notable impulso del turismo rural, con un resurgir de las casas rurales y una creciente demanda de experiencias auténticas vinculadas al territorio. San Antón se ha convertido en un motor para este tipo de turismo, atrayendo visitantes interesados en la cultura local y contribuyendo directamente a la actividad económica del municipio.

En este contexto, el Ayuntamiento destaca el papel del tejido autónomo, esencial en la prestación de servicios, la producción artesanal y la atención al visitante, y para quienes la fiesta supone una oportunidad de refuerzo y proyección.

Durante la presentación en Madrid, los asistentes han podido degustar migas y puches elaborados según la tradición galveña, así como una muestra del aceite de oliva virgen extra El Paraíso, producido por la Cooperativa Almazara San Sebastián de Gálvez y amparado por la Denominación de Origen Montes de Toledo, producto emblemático del municipio.

El concejal de Turismo, Enrique Gamero, ha puesto el acento en la proyección exterior que supone esta presentación en Madrid. "Queremos que quienes visiten Gálvez descubran una experiencia auténtica, ligada a nuestra historia y a nuestro modo de entender la convivencia. San Antón es una fiesta diferente, con un lenguaje propio, y creemos que tiene un enorme potencial para atraer a quienes buscan tradición y cercanía".