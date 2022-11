Gamarra arrecia la presión contra Page: "Que se rebele. O está con el sanchismo o con el socialismo"

TOLEDO, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha apelado este martes a la "conciencia" tanto del secretario regional del PSOE y presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, como a la de los nueve diputados que tienen en el Congreso de los Diputados para que se "rebelen" contra las intención de Pedro Sánchez de derogar el delito de sedición.

"Tienen que decir si están dispuestos a que el sanchismo devore al socialismo y a cualquier cosa para que Sánchez siga en la Moncloa. Si lo hacen serán cómplices y tan responsables como Sánchez", ha alertado Gamarra, en declaraciones a los medios ante las puertas de las Cortes de Castilla-La Mancha.

La secretaria nacional de los 'populares' ha insistido en que la intención de derogar el delito de sedición es una "afrenta" de Sánchez al Estado "para que el pueda estar más fuerte", al tiempo que "rescribe las sentencias que el Estado de Derecho dictó en contra de los que atentaron contra nuestro orden constitucional, tribunales que siguen a la espera de que los huidos rindan cuentas", ha denunciado, en presencia del presidente del PP en la región Paco Núñez.

"Es una afrenta a todos los españoles y por tanto a los castellanomanchegos, porque rompe el principio de igualdad de todos ante la ley. El único fin que busca Sánchez es sobrevivir políticamente a costa de España y de los españoles".

"Primero fueron los indultos, ahora la derogación del delito de sedición y claramente camina hacia la reforma del delito de malversación, para que aquellos que han cometido delitos de corrupción no tengan que entrar en la cárcel y rendir cuentas ante la justicia. No hablamos del sometimiento de los políticos ante la ley, sino del sometimiento de la ley a aquellos políticos que quieren a cualquier precio permanecer en el poder", ha alertado.

En este punto, ha arreciado su presión contra los barones socialistas y contra Gacía-Page en particular. "En este engaño tienen muchos cómplices, que son todos los que dentro del PSOE están dispuestos a avalar esta posición", ha dicho Gamarra, que ha incidido en la necesidad de conformar una mayoría parlamentaria que paralice esa reforma.

"Hacemos un llamamiento a todos aquellos que se llaman barones socialistas, como Emiliano García-Page. A todos aquellos que dicen defender el socialismo frente al sanchismo. Es el momento de pasar de las palabras a los hechos. Llamamos a la obligación moral que tenemos todos como políticos de defender la unidad de España y el respeto a la ley".

"Si finalmente se someten al sanchismo y abandonan el socialismo será el PP, con el presidente Alberto Núñez Feijóo, el que revertirá todas estas modificaciones del Código Penal para fortalecer el Estado tipificando el delito de referéndum ilegal y recuperando el delito de sedición", ha asegurado.

DESCARTA LA MOCIÓN DE CENSURA

En otro orden de cosas, y preguntada sobre si el PP se lanzará a presentar la moción de censura que le reclama Vox y Ciudadanos para frenar a Pedro Sánchez, en la línea avanzada ya por el presidente nacional Alberto Núñez Feijóo, Gamarra ha dicho que éstas "se plantean para ganarlas, no para fortalecer al Gobierno".

"Serán los españoles en las urnas los que lleven a cabo esa moción de censura a Pedro Sánchez. Los españoles no merecen que se haga un traje a medida a los delincuentes para que Sánchez se mantenga en el poder", ha añadido la secretaria nacional del PP, que ha precisado que el PSOE no incluyó esta reforma en su programa electoral, y por tanto no ha sido avalada por los españoles.