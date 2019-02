Ganemos no apoyará las cuentas del Ayuntamiento de Ciudad Real y Zamora les acusa de paralizar 4 millones de inversión

Publicado 19/02/2019 13:22:15 CET

La formación de izquierdas alega que ignoran sus propuestas en participación ciudadana y movilidad y la alcaldesa muestra su "decepción"

CIUDAD REAL, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Ganemos en el Ayuntamiento de Ciudad Real ha anunciado este martes que votará en contra del presupuesto 2019 diseñado por el PSOE, un voto negativo que la concejala Prado Galán ha justificado en que el equipo de Gobierno habría ignorado las propuestas de su grupo a lo largo de la legislatura, especialmente en materia de participación ciudadana y movilidad.

Este anuncio llega a dos días de que se celebre el Pleno extraordinario en el que se debatirán las que son las últimas cuentas municipales de esta legislatura, que este año crecen en casi un 5% al sumar 72,3 millones de euros -de los que 4 son para inversiones- y que, según explicó el concejal de Hacienda, Nicolas Clavero, tienen tres ejes: la atención a las personas, las mejoras para la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento y una importante cantidad para inversiones. y en los que se prevén más de cuatro millones de euros en inversiones.

No obstante, Galán ha considerado que la ausencia de desarrollo de las propuestas de Ganemos durante los cuatro años de legislatura hacen imposible el apoyo a las cuentas, de forma que lo más previsible es que las cuentas municipales no salgan adelante sin quien ha sido el 'socio' del equipo de Gobierno para aprobar las tres anteriores mientras que contaban con el rechazo del PP, Ciudadanos y el edil no adscrito.

La concejal de Ganemos ha querido destacar que esta decisión no está vinculada a la situación preelectoral que se vive en la ciudad, la región y el resto del país sino a la "inacción" del equipo de Gobierno sobre las propuestas que han ido realizando, de forma que ni siquiera presentarán enmiendas "porque han hecho oídos sordos a las anteriores que presentamos".

LOS PRESUPUESTOS MÁS SOCIALES

Ante esta postura, la alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, ha lamentado que Ganemos decida no apoyar los que ha definido como los presupuestos más sociales de la legislatura y que continúan con la política del equipo de Gobierno de poner a las personas en el centro a las personas.

Además la alcaldesa ha lamentado que, con este veto a los presupuestos, "están defraudando a los trabajadores de la casa, que estaban esperando a su aprobación para poder llevar a cabo su carrera profesional".

"También defraudan a las familias que más lo necesitan, y que con el incremento en Acción Social no solo podrían recibir alimentos, sino también medicinas, gafas o plantillas. O a las familias que podrían recibir más ayudas para el material escolar", ha añadido.

Zamora ha agregado que, con su rechazo, Ganemos "va a paralizar 4,4 millones de euros de inversión en la ciudad, destinados a acerados o asfaltados". "Ellos sí están defraudando no sólo a este equipo de Gobierno, sino a la ciudadanía, si realmente lo hacen", ha aseverado, al tiempo que ha considerado que será muy "decepcionante" ver a Ganemos levantando la mano con PP, Ciudadanos y el concejal no adscrito en contra de unos presupuestos "sociales".