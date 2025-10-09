Garamendi ve "necesaria" la energía nuclear tras las variaciones bruscas de tensión en el sistema eléctrico

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, durante el seminario 'África: inversión en talento y desarrollo’, en la sede de la CEOE, a 25 de septiembre de 2025, en Madrid (España). Organizado por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales - Diego Radamés - Europa Press

TOLEDO 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha asegurado este jueves que en España es "necesaria" la energía nuclear recordando que Europa la considera "verde". Una reflexión que hace un día después, y preguntado al respecto, de que Red Eléctrica alertara al Gobierno y a la CNMC de variaciones bruscas de tensión en el sistema eléctrico.

En declaraciones a los medios, y tras participar en el XII Foro de Economía de Castilla-La Mancha que la Asociación de la Empresa Familiar de Castilla-La Mancha organiza en Toledo, Garamendi ha dicho que España tiene un mix tecnológico "muy potente".

Es uno de "los mejores que puede haber en el mundo", por ello --ha apuntado el presidente de la CEOE--, "tendremos que saber jugar muy bien lo que es el efecto de la sostenibilidad con lo que son las tecnologías de base".

Unas palabras que le han llevado a apostillar que "necesitamos la energía nuclear". "La energía nuclear en estos momentos Europa la considera una energía verde y, sin embargo, parece que es el año 27 --ahí está firmado un acuerdo-- en el que se cierren todas las centrales".

Algo que, a su juicio, "nos generaría un problema real de gestión eléctrica de una energía, que es verde", enfatizando que en el resto de Europa se están construyendo centrales. "Yo creo que en España es necesaria y hay que tener la valentía, desde el punto de vista político, para asumir que en estos momentos hay que tenerlas".

De hecho, ha subrayado Garamendi, "uno de los grandes dramas o problemas que hemos tenido es la decisión que tomó Alemania del cierre de las nucleares, el 45% del mix, y lo que ha significado la dependencia del gas".

Por tanto, "cuando hablamos de dependencia o de gestión de la operación del sistema, pues en este caso, dada la pregunta, yo creo que también es un momento de hablar de las nucleares", ha zanjado.