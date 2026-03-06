García-Page advierte de que la guerra de Irán puede derivar en crisis económica global y pide estar concienciados

El jefe del Gobierno regional, Emiliano García-Page, presenta la II Estrategia de Impulso al Trabajo Autónomo 2026-2030. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM

ALBACETE 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha advertido de que la guerra de Irán puede derivar en crisis económica global y pide estar concienciados por lo que pueda ocurrir. Además, ha informado de que el Gobierno regional ha encargado al Observatorio Regional de Impacto de los Aranceles estudiar las posibles consecuencias económicas que pueda tener este conflicto en la región.

Así lo ha puesto de manifiesto el presidente castellanomanchego este viernes en Tarazona de la Mancha (Albacete) donde ha presentado la II Estrategia de Impulso al Trabajo Autónomo 2026-2030.

Durante su intervención, García-Page se ha detenido para hablar sobre el conflicto en Oriente Próximo. "Las guerras son todas odiosas y particularmente dolorosas, porque obviamente generan muerte y destrucción", pero "hay guerras que pueden a su vez acabar o derivar en crisis económica", en referencia a la guerra de Irán.

"Estamos un poco en vilo y preocupados", ha dicho el presidente regional, quien ha cargado contra las guerras que se inician, no al amparo de los derechos humanos, sino "buscando otro tipo de intereses". Ha recordado que hay muchos conflictos abiertos en el mundo, más de 50, pero no todos comportan crisis económicas globales.

Sin embargo, la iniciada por Estados Unidos e Israel en Irán, ha lamentado, puede tener consecuencias económicas. Un conflicto en el que además, ha criticado, "nos quieren involucrar a los demás a la fuerza" y "en medio de amenazas", algo "inconcebible.

Dicho esto, ha puesto de manifiesto que a España, un país que "ya tiene tantos niveles de crispación y que por cualquier cosa se discute", ya "sólo le faltaba además que entremos en números rojos, que entremos en problemas de crisis económica". "Eso podría ser todavía mucho más convulso", ha advertido.