García-Page anuncia que el presupuesto del IPEX aumentará un 21,1 por ciento en 2026

TOLEDO 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado que el presupuesto del Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha (IPEX) aumentará un 21,1 por ciento en 2026.

Así lo ha adelantado el titular del Ejecutivo autonómico durante la inauguración del Congreso Internacional de Negocios y Comercio Exterior 'Foro Exporta', en el Campus de la Fábrica de Armas en Toledo.

En este contexto, García-Page ha querido poner de relieve el buen trabajo que están haciendo los principales responsables del IPEX. Un trabajo "muchas veces más discreto de lo que algunos piensan", pero "muy eficaz" en el apoyo a las empresas de Castilla-La Mancha para exportar y en el descubrimiento de nuevos caladeros.

Ha comparado al IPEX como los zahoríes que "iban buscando con el palo el agua", pero en cambio ellos --ha dicho-- "van buscando caladeros para vender más y mejor".

Ha sido en este punto donde el presidente castellanomanchego ha asegurado que su gobierno va a seguir "apostando" por este instituto y por ello el presupuesto del IPEX aumentará en un 21,1 por ciento en 2026.

"Nuestra apuesta es seguir promocionando la exportación, apoyando a nuestras empresas y de paso, cada vez que exportamos más, nos promocionamos mejor como región, incluso como destino de inversión", ha afirmado García-Page, quien ha dicho es "muy curioso" que "seamos de los que más exportamos y al mismo tiempo de los que más inversión extranjera recibimos". "Aquí vienen a instalarse empresas extranjeras muy por encima de la media nacional", ha presumido.