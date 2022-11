García-Page asegura que Castilla-La Mancha nunca negará un trasvase mínimo exclusivo para consumo

TOLEDO, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El jefe del Ejecutivo de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha señalado, que desde su gobierno "nunca" negarán un trasvase mínimo exclusivo para consumo, en alusión a la reunión que hoy celebra la Comisión de Explotación del trasvase Tajo-Segura y en la que, según ha podido desvelar, se espera "un trasvase mínimo, exclusivo para consumo".

García-Page, ha asegurado en Toledo, en la firma de un acuerdo entre la Junta y la Fundación Quercus, que esta región ha conseguido que "se pueda defender el agua para todos, también para los que la tienen en su paso y carecemos de ella desde hace tiempo".

"Si no hubiéramos sido capaces de acabar con el memorándum de la vergüenza que dejó firmado Cospedal, hoy no se estarían aprobando 7, sino 37 hectómetros cúbicos, y lo estarían aprobando los mismos que vienen a manifestarse a Fuensalida hoy, es paradójico", ha manifestado el presidente regional, recordando que cada vez se suman más piezas "en la defensa del interés general", ha informado la Junta en nota de prensa.

ATC

Se refería en este punto a la "paralización del cementerio nuclear", en alusión al Almacén Temporal Centralizado, en la provincia de Cuenca, que "hubiera supuesto una hipoteca radioactiva para muchísimos cientos de años en el entorno con una gran contaminación ambiental y que hemos conseguido echar abajo".

A juicio de García-Page, Castilla-La Mancha ya ha cumplido con su cuota de colaboración nuclear y "no queremos que la región se vea atravesada permanentemente por bidones radioactivos", por lo que he defendido el planteamiento que pasa por que el residuo nuclear se quede donde se fabrica y "no que se mueva de un lado para otro, porque esa mercancía es muy peligrosa".