García-Page asegura que se imagina un PSOE "distinto" dentro de unos años: "El PSOE tiene que volver a ser el PSOE"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, protagoniza, en Toledo, el foro La España Vertebrada que organiza el diario El Mundo.

TOLEDO, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado este miércoles que se imagina un PSOE "distinto" dentro de unos años". "El PSOE tiene que volver a ser el PSOE", ha apostillado el socialista en un encuentro informativo propiciado por el diario 'El Mundo' en la ciudad de Toledo.

Preguntado cómo se imagina su partido dentro de cinco años y cómo le gustaría que fuese, el castellanomanchego ha respondido que "distinto". "En este caso diría distinto", insistía en su respuesta.

"España más o menos igual pero el PSOE distinto. Yo creo que no está pasando su mejor momento", ha manifestado García-Page, quien ha enfatizado que "el PSOE tiene que volver a ser el PSOE".

Sobre si se ve a sí mismo como una corriente crítica o como una voz solitaria que intenta que el PSOE no deje de ser un partido de grandes mayorías, el presidente socialista ha negado esta cuestión, al tiempo que ha dejado claro que él no está "en ningún tipo de ambición interna", quizás --ha dicho-- "esa es mi fuerza".

Ha desvelado que cuando pasaron las últimas elecciones, le llamaron desde Madrid, --"lo que pasa es que quien lo hizo hoy está en la cárcel"- y le dijeron: "Pero bueno, Emiliano, ya han pasado las elecciones, ya no tienes que discrepar". A lo que el presidente Castilla-La Mancha contestó: "Es que estáis muy equivocados, es que yo no lo hago por los votos, es que tengo una opinión distinta".

Sin buscarlo, ha dicho, se ha encontrado en el centro de un espacio --que a lo mejor también por la responsabilidad de ser el único presidente con mayoría absoluta "en este desierto" de las últimas elecciones, en el que se ve "no con la obligación", pero sí "con una cierta responsabilidad".

Ha insistido en que no tiene aspiraciones ni ambiciones y que él de lo que discute es de principios y de estrategias. "Ni de cuestiones personales ni por supuesto me dejó llevar de ningún tipo de conspiración". No obstante, ha abundado que se conformaría "con rendirle el tributo a España y al PSOE de mantener viva lo que para mucha gente es la imagen de la socialdemocracia que empezó de una manera muy clara con Felipe González" porque "es el espacio más respetado", incluso por los que no lo han votado nunca.

En este sentido, ha afirmado, está "enormemente orgulloso y optimista" porque por todos los sitios donde va en España, "la inmensa mayoría de la gente agradece muchísimo que se mantenga el discurso, la imagen de un socialismo perimetrado, con espacio propio y sobre todo de un proyecto que no se vende al mejor postor o pacta con cualquier diabillo que resulte decisivo en las elecciones".

CORRIENTE CRÍTICA CONTRA EL SANCHISMO

Llegado a este punto, el presidente castellanomanchego ha querido hacer hincapié en que "el liderazgo consiste en construir, no en estar". "Consiste en salir de los cargos con más apoyo y confianza que has entrado", ha añadido.

Durante el coloquio, García-Page ha sido preguntado por la corriente crítica contra el sanchismo --entre los que se encuentra el ex ministro socialista Jordi Sevilla--. A los que quieren organizarse en el PSOE, el presidente de Castilla-La Mancha les ha dicho que si a Pedro Sánchez "le dan a elegir", el modelo que prefiere "es de tener siempre una trinchera".

"Algunos para definir su espacio necesitan siempre tener un adversario, un enemigo, aunque sea interno, cuando realmente eso lo puedes hacer en las elecciones", ha advertido García-Page a los críticos.