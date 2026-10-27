García-Page celebra el acuerdo de la PAC pero advierte que aún queda por definir el presupuesto

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, clausura la IV edición de Talavera Tecnological Forum en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Sociales del Campus de Talavera. - JCCM

TOLEDO 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha celebrado este martes el acuerdo parcial alcanzado por los ministros de Agricultura de la Unión Europea sobre el reglamento de la Política Agraria Común (PAC) para 2028-2034, pero ha advertido que aún queda por definir el presupuesto.

García-Page se ha referido a esta cuestión durante la clausura de la IV edición de Talavera Tecnological Forum en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Sociales del Campus de Talavera.

"Ya tenemos la consecuencia positiva de haber dado tanta guerra y de habernos movilizado todo el mundo", ha subrayado el presidente castellanomanchego.

De este modo, ha celebrado que la posición del Consejo de Ministros europeo en el modelo de la futura PAC "ya tiene mucho más que ver con nuestras ideas que hace un año". "Hace un año era para echarse a temblar", ha lamentado.

"Ahora lo único que queda es si nos va sonando bien la música, a ver si la letra, es decir el presupuesto, también lo acompaña", ha finalizado.