García-Page, "dolido" e "indignado" con el nuevo modelo de financiación: "Es el más insolidario de la democracia"

Archivo - El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. - PIEDAD LOPEZ/JCCM - Archivo

TOLEDO, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha mostrado "dolido" e "indignado" con la propuesta de reforma de financiación autonómica que este viernes expondrá el Gobierno en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y cuenta con el rechazo de las comunidades del PP y las dos regiones socialistas, Castilla-La Mancha y Asturias, por lo que Hacienda necesitará a Cataluña y Canarias para sacarlo adelante y llevarlo al Consejo de Ministros.

"Es enormemente doloroso que sea un gobierno que se autotitula permanentemente de izquierdas, el que pacte el modelo más insolidario, más injusto, más desigual de la democracia española. Trata más y mejor a los que más tienen y mucho peor a los que menos tenemos", ha lamentado el presidente socialista en una entrevista en el programa Espejo Público de Antena 3, recogida por Europa Press.

García-Page ha hecho hincapié en que "el independentismo se fundamenta en el egoísmo y en este caso evidente". "Que sea Junqueras, que sea Esquerra Republicana y que además todavía exija más Junts, el que fije el modelo de financiación de todos", a juicio del presidente castellanomanchego es algo de una "gravedad extrema".

Además, ha criticado que un "chantaje de esta naturaleza" le lleve a un gobierno progresista socialdemócrata a aceptar el principio de ordinalidad que significa, ha recordado García-Page, que "tendrán siempre más por tener más los que más tienen y menos los demás".

Asimismo, García-Page ha subrayado que este modelo que se debate en el CPFF es el modelo "menos negociado de la historia". "Zapatero estuvo seis meses discutiendo, primero con todas las federaciones del partido". "Aquí echo en falta ya desde hace cuatro años, como mínimo, y tendría que producirse antes del Consejo de Ministros, un Consejo de Política Territorial donde todas las organizaciones del PSOE podamos dar nuestra opinión".

E incluso, ha sostenido el presidente regional, "me gustaría ver si se atreven a consultar este modelo a todos los militantes del partido, independientemente del que el PSC lo haga por su cuenta, porque realmente nos estamos jugando el cogollo, el elemento central de lo que significa ser de izquierdas y socialdemócratas".

También ha afeado que "como era muy chocante" que solo lo pudiera aprobar el Gobierno con Cataluña, "han ofrecido un pacto bilateral ajeno a la negociación multilateral a Canarias para que sea más decorosa el trámite de hoy". "Esta es la renuncia probablemente al valor más esencial de la democracia que es el principio de igualdad", ha concluido.