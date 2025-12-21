García-Page inaugura este lunes la conexión peatonal y ciclista entre Ciudad Real y Miguelturra

Archivo - El presidnete regional, Emiliano García-Page - DAVID ESTEBAN GONZALEZ - Archivo

CIUDAD REAL 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, va a iniciar su agenda institucional de esta semana inaugurando la conexión peatonal y ciclista entre Ciudad Real y Miguelturra favoreciendo, de este modo, la movilidad segura y sostenible entre ambos municipios para una población global de casi 100.000 habitantes. Una actuación en la que el Gobierno regional ha invertido más de 7,5 millones de euros y que permitirá unir dos núcleos urbanos separados por apenas 300 metros de distancia.

Así, el jefe del Ejecutivo autonómico conocerá en primera persona el resultado de esta nueva infraestructura que, elevada sobre la A-43, transforma el modelo de movilidad en el entorno metropolitano de Ciudad Real con una solución tan funcional como estética que ha contado con la contribución de fondos europeos. En concreto, esta nueva conexión consta de un elemento colgante de 153 metros y dos rampas de unos 130 metros cada una en cada extremo, y podrá ser utilizada tanto por peatones como por ciclistas.

En esta inauguración, Emiliano García-Page estará acompañado por el vicepresidente segundo de la Junta, José Manuel Caballero; el consejero de Fomento, Nacho Hernando; la delegada de la Junta en esta provincia, Blanca Fernández; la delegada del Gobierno en la región, Milagros Tolón; el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares; y el alcalde de Miguelturra, Luis Ramón Mohíno, entre otras autoridades.

También en esta jornada de lunes, el presidente castellanomanchego inaugurará la nueva Escuela Infantil 'La Pepá', en la localidad de Corral de Calatrava, en la que sigue extendiéndose, como en el resto de la Comunidad Autónoma, el Programa de Impulso a la Escolarización 0-3 años, según ha informado la Junta en nota de prensa.

García-Page inaugurará este centro educativo con capacidad para 41 niños y niñas, ya en funcionamiento desde el inicio de curso, junto al consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor; y en compañía de los profesionales de la misma y de la comunidad educativa del municipio, a cuyo Ayuntamiento realizará, previamente, una visita institucional.