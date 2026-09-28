García-Page pide ser "realistas" con el problema de la vivienda y rechaza soluciones "improvisadas" y "simples"

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GUADALAJARA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha pedido este lunes ser "realistas" con el problema de la vivienda y ha advertido de que "a problemas complejos" no le van a venir nunca bien "soluciones improvisadas y sobre todo soluciones simples".

Desde Sigüenza, donde ha entregado los Premios regionales de Turismo y las Placas a los Municipios turísticos de la Región, el presidente castellanomanchego ha querido hacer un paréntesis y hacer alusión al Real Decreto de vivienda que previsiblemente se aprobará este martes en el Consejo de Ministros tras el desahucio de Maricarmen en Madrid, y que ha provocado protestas en toda España.

"Hay que ponerse manos a la obra" para solucionar el problema de la vivienda, ha espetado García-Page, quien ha tendido la mano al Gobierno y a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. "Van a contar con todo nuestro apoyo", ha asegurado el jefe del Ejecutivo regional.

"Antes que de izquierdas o de derechas hay que preguntarse si uno es eficaz o ineficaz porque se puede ser ineficaz en la izquierda y en la derecha. Y para poder ser eficaz y resolver los problemas, antes que ser de izquierdas o de derechas, hay que ser realistas. No es incompatible ser realistas con soñar ni con tener utopías".

Al hilo, García-Page ha manifestado que "el terreno de los sueños, sueños son", considerando que hay que "tener los pies en el suelo".

Ha recordado al respecto que la Constitución española recoge como derecho constitucional el derecho a la vivienda pero también con rango constitucional considera que la vivienda es una propiedad y está protegida. "Es más, no sólo es una propiedad a la que se tiene derecho sino que también es un activo económico", ha advertido.

"Hay padres que se pasan la vida ahorrando y ahorrando para comprar un piso y que se lo quede el hijo" y esas personas --ha aclarado-- no pueden ser consideradas "rentistas", por lo que ha abogado por hablar "con propiedad" y ser "realistas".

"Poder sacar adelante las cosas o poder abordar problemas complejos requieren estrategias de medio y largo plazo", ha remachado García-Page, quien pide no estigmatizar todo. "Si todo alojamiento turístico lo estigmatizamos como un problema, terminaremos por no poder acoger a 100 millones de turistas que requiere España porque no caben en los hoteles".

Dicho esto, sí que ha mostrado todo su rechazo "a quien especula o a quien literalmente controla el suelo para que crezca el precio de la vivienda", pero también ha querido poner sobre la mesa que no hay ley del suelo porque se ha tumbado en el Parlamento o que no se han podido hacer cambios en la legislación de vivienda porque no ha habido posibilidad de sacarlo adelante en el Congreso.

"La realidad de la vivienda es muy compleja", ha dicho el presidente de Castilla-La Mancha, quien ha hecho hincapié en que España es un país que al mismo tiempo está intentando frenar la mano de obra, "porque tiene que ser de fuera" porque "aquí muchos ya no quieren trabajar, al menos en todas las cosas que se necesitan".

Es por ello que pide no analizar la situación de "forma lineal". "Si en muchos cascos históricos no se utilizaran viviendas para alojamiento turístico, esas casas no se utilizarían porque nadie habría invertido para rehabilitarlas si no tuviera negocio". "Lo que no podemos hacer es, para vestir un santo, desvestir a otro".