García-Page reivindica en Bruselas una mayor apuesta por la incorporación de jóvenes al sector agrario

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha defendido este miércoles en la reunión del Intergupo del Vino en el Comité de las Regiones, que se celebra en Bruselas, la incorporación de jóvenes al sector primario, a la agricultura y a la ganadería. "En la incorporación de jóvenes y la mano de obra joven y la iniciativa empresarial en el sector del campo, nos jugamos que la demostración de que todo lo invertido hasta ahora es un éxito, pero también que el campo sigue siendo clave y estratégico en la economía de medio y largo plazo para Europa".

García-Page, que ha estado acompañado por el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha reconocido a este respecto que "en Castilla-La Mancha nos hemos aplicado a fondo en las políticas de incorporación de jóvenes. De hecho, Castilla-La Mancha supone ahora mismo cerca de la mitad de todos los jóvenes que se están incorporando en España al sector primario".

El jefe del Ejecutivo regional ha defendido que para mantener la soberanía alimentaria de los 27 y rentabilizar todo lo invertido en el sector primario, es necesaria la incorporación de jóvenes al campo. "Es absolutamente clave disponer de fondos económicos, nadie se debiera rasgar las vestiduras porque realmente hemos invertido muchísimos miles de millones de euros a lo largo de mucho tiempo para sostener el campo y para darle efectividad, para reestructurarlo y para adaptarlo. Sería bastante triste si finalmente, y a la vuelta de varias generaciones, el campo se abandona y se abandona realmente por los propios europeos", ha matizado.

García-Page ha retomado la reivindicación que ya hiciera ayer en el seno del Comité de las Regiones y es que el campo no puede ser la víctima indirecta o directa del esfuerzo que hay que hacer en este momento en seguridad, "porque estaríamos desprotegiendo la seguridad interior, la cohesión, los objetivos tradicionales. Si se quiere hacer un esfuerzo en seguridad, tiene que ser un esfuerzo adicional, no puede ser a costa de políticas que requieren de constancia y que llevan generaciones planteándose".

En este contexto, ha subrayado que Castilla-La Mancha, que es la gran productora de vino del planeta, considera de gran importancia que la intervención sectorial vitivinícola tenga carácter obligatorio y traducirlo fundamentalmente en seguridad en la producción y en las medidas de innovación y de cambios que esta intervención supone.

"Nos importa sobre la calidad, las condiciones para adaptar las nuevas producciones a las nuevas demandas que se están produciendo particularmente con el blanco, y regular la dinámica de esta intervención y ese carácter obligatorio", ha matizado, al tiempo que se ha mostrado convencido de "apostar, e incluso incrementar, el margen de apoyo para la promoción en terceros países".

Por su parte, el titular de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, que también ha hecho alusión al relevo generacional, ha explicado que, en la actualidad, apenas un 12% de los agricultores europeos son considerados agricultores jóvenes. De ahí que para Martínez Lizán, el debate que se abre ahora con la renovación del próximo periodo de la PAC no debe ser solo un debate agrario, "sino que debe ser una prioridad de futuro".

Por ello, ha pedido que el nuevo documento sea una PAC fuerte y que "tenga una financiación vinculante, obligatoria, una apuesta integral por el desarrollo rural y, sobre todo, por una eliminación drástica del exceso de burocracia que en este momento hay". En opinión del consejero de Castilla-La Mancha, "no solo hablamos de un relevo en materia agraria, sino de un montón de condicionantes que deben ir acompañados del tutelaje también de nuestras experiencias vividas en el campo por las personas mayores y que, además, creo que también las cooperativas pueden jugar un papel fundamental".

"Creo que se debe dotar de medidas de acompañamiento, tanto medidas fiscales y administrativas, como hemos hecho en el caso de Castilla-La Mancha, con una ley pionera que se estableció para luchar contra el despoblamiento, pero también por la apuesta de incorporar a la mujer en el mundo rural, en el mundo agrario, ya que ha realizado un trabajo constante toda la vida, y nunca ha estado visibilizado", ha añadido.

Los representantes del Gobierno regional han defendido, a su vez, el acceso al agua y la disponibilidad de la misma para el desarrollo agronómico general.