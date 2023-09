Garde ofrece a Page "plena disposición" para una ley regional de universidad, ahora "más necesaria" con la LOSU

TOLEDO, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Julián Garde, ha ofrecido este miércoles al presidente autonómico, Emiliano García-Page, su "plena disposición" para trabajar en el desarrollo de la futura ley regional de universidad, que si ya consideraba necesaria, ahora con la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), "más".

Garde ha instado al Gobierno castellanomanchego a "reafirmar el compromiso" con la universidad pública mediante la creación de esta ley, concebida como una norma "vanguardista y facilitadora", que "fortalezca el sistema universitario, que optimice su rendimiento en investigación y que brinde las herramientas necesarias para una integración efectiva con el sistema empresarial y cultural".

Tras recordar la afección de la LOSU tras su aprobación durante la primavera pasada, el rector ha repasado las distintas disposiciones de la norma que "difícilmente se pondrán cumplir", y aunque ha reconocido que el Ministerio "trabaja ahora contrarreloj, tarde, en la búsqueda de una solución, mediante la creación de un grupo de trabajo", la solución a la necesidad "de fondos adicionales" debe buscarse "en el seno de la Conferencia General de Política Universitaria".

"O se nos dota a las universidades de mayores recursos o será imposible cumplir una ley que quedará una vez más en papel mojado", ha especificado Garde, durante su intervención en la ceremonia inaugural celebrada en el Campus de la Antigua Fábrica de Armas de Toledo.

Sobre este mismo asunto, y cerrando el acto, el presidente regional ha indicado que la estabilidad actual debe propiciar "un escenario correcto" para que la ley de universidad que se va a plantear en la región "no sea una ley del Gobierno, para que cuando salga, salga porque hay acuerdo con la universidad".

"Me podría casi comprometer a que la ley no va a salir adelante como proyecto si no hay acuerdo previo con la universidad", ha apuntado García-Page, quien también se ha referido a la LOSU para remarcar que "no se ha hecho contando con las universidades y con los gobiernos autonómicos", siendo un texto que "se mueve por el principio de yo invito, tú pagas".

(Habrá ampliación)