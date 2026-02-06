El gasto medio en rebajas en Castilla-La Mancha se sitúa en 260 euros, un 18% menos que en 2025, según Cetelem

Imagen de comercios de la capital hispalense anunciando sus Rebajas de Invierno. A 7 de enero de 2026, en Sevilla (Andalucía, España). Como es tradición a partir del 7 de enero un importante número de establecimientos y centros comerciales de Sevilla dan - Eduardo Briones - Europa Press

TOLEDO 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El gasto medio por persona en Castilla-La Mancha se mantiene en 260 euros, apenas un 1% por encima de la media española, aunque representa un descenso del 18% respecto a 2025, según se desprende del Observatorio Cetelem en su último estudio sobre Gasto en Rebajas 2026.

Dicho informe, indica que las rebajas en Castilla-La Mancha muestran un panorama de consumo moderado, en un contexto de contención que continúa afectando la economía de los hogares.

Según el último estudio, el 36% de los consumidores en la región reporta un gasto inferior al del año pasado, frente al 28% en 2025, y un 75% atribuye esta reducción directamente al impacto de la inflación en sus finanzas personales. Este comportamiento contrasta con la media nacional, donde el gasto inferior alcanza el 36%, pero con una percepción de impacto ligeramente más marcada.

A pesar de estos ajustes, el gasto medio por persona en Castilla-La Mancha se mantiene en 260 euros, apenas un 1% por encima de la media española, aunque representa un descenso del 18% respecto a 2025. Esto refleja que, aunque los consumidores están más cautelosos, siguen destinando cantidades significativas a las rebajas, priorizando las compras de productos de interés real.

En cuanto a productos y servicios adquiridos, la ropa continúa siendo la categoría predominante, aunque con una caída de 9 puntos respecto al año pasado (61%). Calzado y complementos también registran una disminución, del 36% al 30%, mientras que perfumes y textil deportivo se mantienen relativamente estables.

Por otro lado, los juguetes muestran un aumento notable, pasando del 6% al 15%, y los smartphones se mantienen constantes en el 9%. Estas cifras reflejan un cambio de prioridades del consumidor, que combina la necesidad con oportunidades de ahorro y entretenimiento.

El canal de compra refleja una tendencia clara hacia la integración de experiencias físicas y digitales. Casi la mitad de los consumidores (49%) combinó compras online y en tiendas físicas, mientras que las compras exclusivamente en tienda física descendieron al 24% y las exclusivamente online al 27%. Este comportamiento híbrido evidencia que los consumidores buscan flexibilidad y comodidad, sin renunciar a la posibilidad de probar o ver los productos en persona.

LOS CASTELLANOSMANCHEGOS AUMENTAN SU PRESUPUESTO DE COMPRAS

Un dato destacado, según Cetelem, es la adopción de herramientas de Inteligencia Artificial en las compras, utilizada por el 39% de los consumidores de Castilla-La Mancha, frente a un 26% a nivel nacional. Esto indica que las nuevas tecnologías se están consolidando como un recurso para planificar compras, comparar precios y personalizar la experiencia de consumo. La IA se perfila como un elemento clave para orientar estrategias comerciales futuras y mejorar la relación entre marcas y clientes.

En conjunto, los resultados reflejan un consumidor que mantiene su gasto en línea con la media nacional, pero con ajustes en categorías tradicionales. La combinación de canales de compra y el uso creciente de inteligencia artificial muestran cómo las rebajas evolucionan más allá del descuento, incorporando innovación y eficiencia en la experiencia de consumo.