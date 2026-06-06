GDR ADI El Záncara apuesta por generar empleo y ve en los jóvenes una palanca para impulsar el turismo

La presidenta del Grupo de Desarrollo Rural (GDR) ADI El Záncara, Delfina Carrasco. - EUROPA PRESS

MOTA DEL CUERVO (CUENCA), 6 (EUROPA PRESS)

El Grupo de Desarrollo Rural (GDR) ADI El Záncara apuesta por "generar empleo y riqueza" en la zona fomentando iniciativas dirigidas a los jóvenes como palanca para impulsar el turismo y también para los niños, con actividades como rutas, charlas o la creación de un mural por los pueblos con Don Quijote y Sancho Panza como protagonistas.

Tal y como ha explicado su presidenta, Delfina Carrasco, en una entrevista a Europa Press, "es muy importante hacer actividades con los jóvenes y con los niños". "Si quieres crear comarca, el futuro de los pueblos está en los jóvenes. Tienes que dar a conocer esa comarca porque ellos, si la conocen, la van a querer, y no solo la van a querer, sino que van a querer que la gente la conozca".

Este conocimiento generará desarrollo económico y que haya turismo, ha puesto en valor Carrasco, que ha expresado su deseo de que estas generaciones jóvenes "se queden a vivir en estos pueblos". "Queremos que estudien, que se formen, pero que luego tengan la oportunidad de volver al territorio. Y queremos mostrarles también qué tenemos de encanto turístico en la comarca".

Destacan además iniciativas como charlas relacionadas con la despoblación, acerca de las potencialidades que tiene la comarca, con el objetivo de potenciar el turismo de cercanía. "Está muy bien irte fuera, conocer todo, pero también tenemos cosas maravillosas a 30 kilómetros", ha indicado la presidenta de GDR ADI El Záncara.

También se han desarrollando actividades con niños, con el objetivo de mostrar el patrimonio monumental y natural, como la Laguna de Manjavacas y el resto de complejos lagunares de la comarca.

La "riqueza" que representa la avifauna de la zona se ha plasmado en jornadas con niños en colegios y rutas de senderismo con biólogos para mostrarla, así como murales en cada uno de los pueblos para luchar "contra la despoblación", con Don Quijote y Sancho Panza como protagonistas que, en un paseo por la comarca del Záncara, "mostraban lo bonito que hay en cada pueblo".

Mota del Cuervo, Belmonte, Villaescusa de Haro o San Clemente, son algunos de los municipios que destacan en la zona por su potencial turístico.

"IR DE LA MANO"

Para seguir mostrando el atractivo turístico de la zona, la presidenta del Grupo de Desarrollo Rural (GDR) ADI El Záncara apuesta por la colaboración entre administraciones.

Ha mencionado la solicitud para que se declaren como Bien de Interés Cultural (BIC) las minas Lapis Specularis, "las minas más importantes del Imperio Romano", ya que este reconocimiento "sería importante como revulsivo turístico".

Finalmente, ha puesto en valor la entrada en vigor de la conocida como Ley de Despoblación regional como "una de las piezas fundamentales para el desarrollo rural.

"Tanto el Gobierno provincial como el Gobierno regional están dando pasos en que el mundo rural cada vez vaya a más. Tenemos una región en la que el mundo rural es la prioridad, así que creo que tenemos un gran compromiso por parte de las entidades en la región", ha afirmado Carrasco.