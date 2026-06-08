GDR Don Quijote impulsa formación de colectivos vulnerables y el conocimiento de la Reserva de la Biosfera en escolares

La presidenta del Grupo de Desarrollo Rural Asociación Comarcal Don Quijote de La Mancha, María del Carmen Portillo. - EUROPA PRESS

TOLEDO 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Desarrollo Rural Asociación Comarcal Don Quijote de La Mancha promueve iniciativas que combinan la formación de personas con discapacidad, a través de la equinoterapia, una actividad que se desarrolla en un negocio vinculado a la comarca de Ocaña.

Su presidenta, María del Carmen Portillo, alcaldesa de Dosbarrios, en una entrevista a Europa Press, explica que este proyecto se desarrolla en el Centro Hípico Los Sueños en Ocaña (Toledo).

Personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) o con problemas en el desarrollo cognitivo pueden "interactuar con el caballo para así mejorar sus habilidades sociales y motrices". "Llegan aquí al centro, se acercan al caballo, interactúan con él, le peinan, le cepillan, le acarician".

Es una manera de relacionarse con el animal y que "haya una cohesión emocional con él" para luego poder montarlo y para que a su vez pueda ayudar a estas personas en sus "habilidades sociales".

El objetivo es "ayudar a un colectivo que lo necesita, apoyar a esas familias, traer este tipo de formación a un centro rural", para que estas personas no se tengan que "desplazar a otras zonas para poder realizar una actividad como esta", ha destacado Portillo.

Las sesiones se imparten en el Centro Hípico en horario de mañana y tarde. Por la mañana, están dirigidas a personas adultas de las asociaciones de personas con discapacidad intelectual Homiguar y AMAFI, mientras que las tardes se reservan a niños y niñas con trastorno del espectro autista de la Asociación TEA-MO.

Además del instructor de equitación, el proyecto cuenta con una terapeuta que trabaja en coordinación con los profesionales de las asociaciones colaboradoras, asegurando la atención personalizada y evaluando continuamente los avances para ajustar objetivos y estrategias según el ritmo de cada paciente.

El proyecto de Equinoterapia para personas con discapacidad en la comarca de la Mesa de Ocaña está financiado con cargo a la Intervención 7119_Leader en Castilla-La Mancha en el marco del PEPAC 2023/2027, cuyos fondos son aportados por la Unión Europea (80%), la Administración General del Estado (6%) y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (14%).

ACTIVIDADES EN LAS AULAS

Otro de los proyectos de este Grupo de Desarrollo Rural es 'Reserva de la Biosfera en las aulas', mediante el que "los alumnos conocen el entorno directo" de la zona. "Muchas veces en los colegios, en los institutos, sabemos de la selva y sabemos del Sáhara y no sabemos lo que tenemos al lado".

Conocer "qué es la reserva de la biosfera, los animales que hay, por qué es importante conocerla, por qué es importante cuidarla, qué repercusión tiene el proteger este tipo de hábitat", son los objetivos principales.

"Hemos conseguido plantar como una especie de semilla, porque para nosotros es importante que para conservar la biosfera, nuestro entorno, el alumno primero tiene que conocerlo y así en un futuro podrá respetarlo, incluso sentirse orgulloso de la zona donde vive", ha afirmado.