Génova justifica su paso atrás en el Estatuto de C-LM porque la horquilla de diputados "no preocupa en la calle"

CIUDAD REAL 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del Partido Popular y diputada nacional por la provincia de Ciudad Real, Carmen Fúnez, ha justificado el paso atrás del PP en la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha al considerar que el debate sobre la horquilla de diputados "no preocupa en la calle, sino a los políticos", defendiendo así las enmiendas presentadas por su partido en el Congreso de los Diputados.

Así lo ha indicado Fúnez, a preguntas de los periodistas durante una rueda de prensa celebrada en Ciudad Real, después de que el Partido Popular haya rectificado su postura inicial, en la que pactó con el PSOE establecer la horquilla de diputados a elegir en las Cortes de Castilla-La Mancha entre 25 y 59, y haya optado ahora por mantener los límites vigentes, entre 25 y 35.

Para la dirigente 'popular', el aumento de la horquilla de diputados "es una cosa que nos preocupa a los políticos", al tiempo que ha sostenido que "no cree que en la calle haya mucha gente hablando de si vamos a tener más o menos diputados", defendiendo que el foco del Estatuto debe situarse en otros aspectos.

Preguntada por la "contradicción interna" que se ha evidenciado en el PP, después de que su presidente en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, y todo el grupo parlamentario apoyara en mayo de 2025 en las Cortes regionales la reforma del Estatuto y ahora el partido haya defendido lo contrario en el Congreso, Fúnez ha asegurado que la posición del PP ha ido "evolucionando" conforme ha analizado qué es lo que "realmente preocupa a los ciudadanos de esta región".

Según ha explicado, la propuesta de ampliar la horquilla de diputados "no se acogió con demasiado optimismo", al considerar que "en la calle no existe esa necesidad", insistiendo en que "la gente está cansada de los asuntos que les atañen a los políticos".

En este sentido, ha recordado que en el mes de noviembre, durante la tramitación del Estatuto en el Congreso de los Diputados, el PP apoyó la toma en consideración del texto con el objetivo de "debatirlo y analizarlo", un proceso que, a su juicio, ha permitido revisar la posición inicial del partido.

"Ahora la realidad social nos dice que los ciudadanos no están tan preocupados por la ley electoral como por otras cuestiones", ha afirmado Fúnez, defendiendo que el foco del Estatuto debe situarse en aspectos alejados del debate electoral y centrados en las prioridades sociales.

En este sentido, Fúnez ha señalado que el PP comparte el planteamiento expresado por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, durante la toma en consideración de la reforma estatutaria en el Congreso, cuando defendió que el objetivo principal del nuevo texto es "elevar al máximo rango legal la protección y garantía del estado del bienestar" construido en la región durante los últimos años.

"Eso es lo que nos ha movido", ha afirmado, asegurando que su partido ha querido "sacar el foco de la ley electoral".

"NO SE TIENEN QUE DAR POR ROTOS LOS CONSENSOS"

La diputada nacional ha argumentado que, a pesar de la presentación de enmiendas, "no se tienen que dar por rotos los consensos y los acuerdos".

"Lo que nosotros hicimos fue votar a favor del debate en el Congreso de los Diputados. La toma en consideración es poder debatir, poder hablar del tema", ha declarado Fúnez.

"Se abre una nueva fase en donde en el Congreso podremos debatir, podremos trabajar y debemos seguir haciendo", ha afirmado la diputada nacional, señalando que es necesario "seguir trabajando" para "buscar puntos de encuentro".

CRÍTICAS HACIA EL PSOE

Por otro lado, Fúnez ha rechazado las críticas vertidas por el PSOE tras la presentación de la enmienda, que ha achacado a que "no esperaban" este movimiento y a una reacción "bastante falta de reflexión".

En este punto, ha considerado que afirmar que mantener el número actual de diputados supone "un ataque a la dignidad" de Castilla-La Mancha es una afirmación desproporcionada.

Finalmente, ha reprochado a los socialistas que pidan explicaciones al PP en esta materia cuando, según ha dicho, respaldan un modelo de financiación que "perjudica" a Castilla-La Mancha y apoyan los acuerdos del Gobierno central con fuerzas independentistas.

Frente a ello, ha reiterado que el Partido Popular defiende un Estatuto que "blinde el estado del bienestar" y responda a lo que, a su juicio, demandan los ciudadanos, "cansados de los asuntos que solo interesan a los políticos".