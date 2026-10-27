Geoparque Volcanes de Calatrava-Ciudad Real intensifica sus actividades de investigación científica y divulgación

Reunión de trabajo de la Diputación de Ciudad Real con el Comité Científico del Geoparque Volcantes de Calatrava-Ciudad Real. - DIPUTACIÓN DE CIUDAD REAL

CIUDAD REAL 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Geoparque Volcanes de Calatrava-Ciudad Real se encuentra en un proceso de fortalecimiento de su estructura científica para potenciar la investigación, la conservación y la divulgación de su patrimonio geológico, natural y cultural.

Así lo ha trasladado la vicepresidenta segunda de la Diputación de Ciudad Real, y responsable del Área de Impulso Económico y Territorial a la Provincia, Sonia González, con motivo de la reunión mantenida con el Comité Científico del Geoparque, en la que se han abordado diferentes cuestiones relacionadas con su funcionamiento, la coordinación de sus integrantes y el impulso de nuevas líneas de actuación, según ha informado la Institución provincial por nota de prensa.

Uno de los principales asuntos tratados durante el encuentro ha sido la decisión de intensificar la actividad de los grupos de trabajo especializados que integran el Comité Científico, con el objetivo de reforzar su capacidad de iniciativa, favorecer la colaboración entre expertos y consolidar su papel como órgano de asesoramiento y apoyo técnico en el desarrollo del Geoparque.

Para ello, se ha acordado que cada grupo revise sus líneas de trabajo y actualice su composición, de manera que se facilite la participación de especialistas de diferentes disciplinas y se promueva una mayor coordinación en el desarrollo de proyectos e iniciativas vinculados al territorio.

La reunión ha permitido, asimismo, poner en común las prioridades de trabajo y avanzar en una organización científica cada vez más sólida, participativa y dinámica, capaz de contribuir tanto al conocimiento y la protección de los recursos patrimoniales del Geoparque como a su proyección y divulgación.

Desde la Diputación de Ciudad Real, que gestiona el Geoparque a través del Área de Impulso Económico y Territorial a la Provincia, se considera fundamental mantener una estrecha colaboración con la comunidad científica, cuyo conocimiento y experiencia constituyen una herramienta esencial para orientar las actuaciones relacionadas con la conservación, la investigación y la puesta en valor de este singular territorio volcánico.