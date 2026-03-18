Gerencia de Alcázar adapta Salud Mental para garantizar la atención a los pacientes ante la reducción de especialistas

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CIUDAD REAL 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Gerencia de Atención Integrada de Alcázar de San Juan, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), ha puesto en marcha una adaptación temporal de la actividad del Servicio de Salud Mental ante la situación derivada de la reducción progresiva de especialistas en Psiquiatría, agravada en fechas recientes.

El objetivo de estas medidas es garantizar en todo momento la seguridad clínica y la adecuada atención a los pacientes, priorizando la asistencia urgente, los casos de mayor complejidad y la continuidad de los tratamientos en curso, según ha trasladado la Junta por nota de prensa.

Dentro de esta reorganización, la atención hospitalaria de los pacientes que requieran ingreso se realizará de forma coordinada en otros centros del Sescam, asegurando en todo momento la continuidad asistencial.

Asimismo, la atención en Urgencias se mantiene operativa, derivándose, cuando sea necesario, aquellos casos que requieran una atención más especializada a otros dispositivos de la red regional.

El resto de recursos asistenciales se están ajustando de manera flexible en función de la disponibilidad de profesionales, priorizando siempre la atención a los pacientes más vulnerables.

El Servicio de Salud Mental de Alcázar cuenta con una estructura multidisciplinar consolidada -integrada por profesionales de Psicología Clínica, Enfermería, Trabajo Social y otras categorías- que continúa operativa.

La dificultad actual se concentra en el área de Psiquiatría, en un contexto de déficit de especialistas que afecta al conjunto del sistema sanitario.

Desde la Gerencia han señalado que en los últimos meses se ha venido adoptando distintas medidas para sostener la actividad, como la reorganización interna del servicio, el refuerzo del cribado por Psicología Clínica, la búsqueda activa de especialistas y la coordinación con otras gerencias del Sescam, entre otras.

Además, se ha especificado que esta adaptación tiene carácter temporal y se mantendrá el tiempo estrictamente necesario, mientras se continúa trabajando, en coordinación con la Consejería de Sanidad, para favorecer la incorporación de nuevos profesionales que permitan recuperar progresivamente la plena actividad del servicio.