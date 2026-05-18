La Gineta será la sede del I Torneo Nacional de Pelota a Mano el 23 de mayo

Presentacion del I Torneo Nacional de Pelota a Mano que se celebrará en La Gineta. - DIPUTACIÓN DE ALBACETE

ALBACETE, 18 May. (EUROPA PRESS) -

La Gineta celebrará el I Torneo Nacional de Pelota a Mano el próximo sábado, 23 de mayo, en el Frontón Municipal, de la mano del club local y con el respaldo del Ayuntamiento y la Diputación de Albacete.

Así lo han dado a conocer el diputado provincial de Deportes, Dani Sancha, junto al alcalde de la localidad anfitriona, José Sánchez, y al presidente del Club Pelota a Mano, Vicente Ortiz, subrayando "el hito deportivo" que supone no sólo para la provincia, sino para la región, albergar por primera vez un evento en torno a esta modalidad.

Un total de 16 equipos de 7 provincias diferentes (Albacete, Cuenca, Guadalajara, Barcelona, Teruel, Valencia y Madrid) se enfrentarán en esta competición, con la participación de 7 equipos albacetenses procedentes; tres de ellos, de La Gineta, dos de Fuentealbilla, uno de Villamalea y otro de Jorquera, ha informado la Diputación en nota de prensa.

Durante su intervención, el diputado ha explicado que la pelota a mano es un deporte que siempre se ha practicado en diferentes puntos de la provincia, especialmente en la zona de La Manchuela, y ha destacado el auge que en los últimos años está teniendo en zonas como La Gineta, que "ha dado un salto muy importante atreviéndose a organizar este torneo nacional".

Además, ha reafirmado el apoyo y la colaboración del Gobierno de Santi Cabañero con cada iniciativa que viene a dinamizar el deporte de la mano de los clubes y los ayuntamientos.

Sancha, confiando en que éste sea "el primero de muchos torneos más", también ha felicitado al Club de Pelota a Mano de La Gineta, "por el inmenso trabajo que hay detrás", y al Ayuntamiento, "por su compromiso constante con la actividad deportiva", y ha animado a la ciudadanía a disfrutar de este campeonato, señalando que "estamos ante un deporte que es muy atractivo a la hora de verlo".

UNA LOCALIDAD CON TRADICIÓN DE PELOTARIS

Por su parte, el alcalde de La Gineta ha destacado lo importante que es para su localidad ser la sede de un evento de este nivel, remarcando los beneficios deportivos, culturales, económicos y turísticos.

Del mismo modo, Sánchez ha explicado que en su territorio siempre ha existido una notable "tradición de pelotaris", y ha señalado que durante un periodo se había visto disminuida, pero en los últimos años "se está recuperando con la incorporación también de jóvenes, con relevo generacional, convirtiéndonos en un referente en la zona".

Así, ha reafirmado el compromiso de su Ayuntamiento, agradeciendo la labor que está realizando el club local, y ha confiado en que tanto la práctica como la afición sigan creciendo, poniendo el foco en que otros municipios cercanos, "como está ocurriendo", apuesten por esta modalidad deportiva.

LOS MEJORES CLUBES Y JUGADORES DEL PAÍS

Finalmente, el presidente del Club Pelota a Mano de La Gineta ha explicado los detalles de este torneo, apuntando que competirán los mejores clubes y jugadores del país, "y que elijan nuestra localidad para competir al máximo nivel es un motivo de orgullo".

Lo harán durante toda la jornada del sábado. Por la mañana se disputará la fase de liguilla, y por la tarde los cuartos de final, semifinales y final, en la que se decidirá qué equipo es el mejor de España.

Ortiz también ha aseverado que este deporte forma parte de la cultura, la identidad y las raíces de su localidad. "Nuestros abuelos y padres jugaban en los muros del pueblo, en las eras, en las plazas", ha puesto de relieve, reivindicando la pelota a mano "como un símbolo de nuestra tierra, como una seña de identidad que nos une y nos representa, porque hablar de pelota a mano es hablar del pueblo, de la gente sencilla, del compañerismo y del respeto".

Además, ha agradecido el apoyo a la Diputación y al Ayuntamiento, y ha tenido palabras de gratitud para los patrocinadores (Talleres AGM) y para las empresas que colaboran (Globalcaja, Muebles Atienzar, CMS, Gaio, Covirán, Farmacia Empresarios, Carnicería Paula, Café-Pub Diego, Consuelo Valera Inmobiliaria y Reformas, Apimancha y Gimnasio Benefit).