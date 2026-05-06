Globalcaja finalizó 2025 con 121 millones de beneficios y firmó más de 26.000 operaciones crediticias con sus clientes

Asamblea General Ordinaria de Globalcaja. - EUROPA PRESS

CUENCA 6 May. (EUROPA PRESS) -

Globalcaja alcanzó un beneficio de 121 millones de euros durante el pasado ejercicio 2025 y firmó con sus clientes más de 26.000 operaciones crediticias por un valor de 5.196 millones de euros.

Así lo han desgranado este miércoles en una rueda de prensa previa a la celebración de la Asamblea General Ordinaria de la entidad su presidente, Mariano León, y su director general, Pedro Palacios.

Palacios ha incidido en que, con estas cifras, Globalcaja demuestra que hace "banca de personas para personas", ya que detrás de estas más de 26.000 operaciones, incluidas más de 3.000 de tipo hipotecario, hay "proyectos, ilusiones y también solución de problemas".

De igual modo, Palacios ha apuntado que el balance se ha cerrado con 10.300 millones de euros, creciendo un 8%, y con un volumen de negocio de 15.000 millones.

También han crecido, en este caso un 10%, los recursos de clientes, alcanzando los 9.446 millones de euros, algo que para Palacios es signo de la "confianza" de los mismos.

MOROSIDAD "CONTENIDA"

El director general de Globalcaja ha abundado en que, además, la entidad mantiene una morosidad "contenida" y por debajo de la media del sector ya que es "muy prudente", contando con una cobertura del 148% y más de 3.000 millones de euros de liquidez.

Una liquidez que, ha especificado, siempre ha sido un distintivo histórico de Globalcaja, un "sinónimo de prudencia" que les permite mirar al futuro "con mucha tranquilidad".

"Eso es sinónimo de que somos capaces de afrontar y financiar cualquier proyecto viable que se nos presente", ha aseverado, considerando a Globalcaja como "el principal dinamizador" de la región.

Palacios ha puesto en valor igualmente que la entidad tiene una fortaleza financiera "envidiable" con un 29,5% de solvencia y más de 1.150 millones de recursos propios que son "seguridad y futuro" para clientes.

APUESTA POR LA INNOVACIÓN

Y todo ello, ha añadido, "sin olvidar la innovación", ya que Globalcaja está apostando "firmemente" por implantar la IA y "todo lo que permite la tecnología", pero poniéndola "siempre al servicio de las personas".

"Seguimos estando cerca de la gente pero eso es compatible con hacerlo de una forma innovadora y moderna", ha manifestado.

Por todo ello, Palacios ve el futuro "lleno de retos" pero confiado en que se van a "convertir en oportunidades". "Llevamos más de 60 años en el territorio, seguimos muy comprometidos y cada año vemos que el futuro nos ofrece esas posibilidades y nos vemos como un agente no solo dinamizador, sino responsable de hacer que nuestra tierra vaya cada año un poquito mejor", ha concluido.

BUENOS RESULTADOS EN UN AÑO "COMPLEJO"

Por su parte, Mariano León ha puesto en valor los resultados teniendo en cuenta que 2025 ha sido "un año bastante complejo" por las circunstancias sobrevenidas. A pesar de ello, Globalcaja es "la empresa líder en capitalización" en Castilla-La Mancha, ha remarcado.

León ha aseverado que todo lo que está logrando la entidad es gracias a diversos factores como "la confianza que depositan los clientes, la confianza de los socios y el trabajo que desarrolla el equipo humano" de Globalcaja.

"Tenemos un equipo humano excelente y es lo que nos permite alcanzar estos objetivos sin perder nuestra esencia", la de tener como principal propósito "trabajar por el desarrollo económico y social de la región", ha añadido.

Un trabajo que se ve reflejado, ha proseguido, en aspectos como la "importante" red de oficinas con las que cuenta en Globalcaja, cifrándola en más de 300 y con un tercio de ellas en municipios de menos de mil habitantes.

Asimismo, ha reivindicado que la entidad dedica el 17,5% de los beneficios a revertirlos en el territorio con "múltiples" iniciativas, más de 2.000, de tipo tanto cultural como educativo, formativo o deportivo, que han beneficiado a 381.000 personas.

"No olvidamos cuál es nuestra esencia, trabajar por el territorio haciendo una banca cercana, profesional, humana, ágil y eficiente", ha finalizado León.